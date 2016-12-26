С 1 января 2017 года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинский препаратов. Разбираемся, что убрать, а что добавить в аптечки.





— А у вас старая аптечка есть? С нею до 31-го декабря можно пройти техосмотр, — неожиданно радует фармацевт в ответ на уточняющий вопрос с новым ли перечнем лекарств у них продается автоаптечка.

Комплектации аптечки, а также срокам годности лекарственных средств в ней, уделяется особое внимание сотрудниками станций диагностики при прохождении техосмотра. В слову, многие водители проверяют сроки годности лекарств и состав аптечки как раз таки перед прохождением техосмотра. Как показал небольшой опрос автомобилистов, аптечкой многие водители ни разу (к счастью) так и не воспользовались за десятки лет опыта вождения.

Стоимость автоаптечки — 13.75 рублей. К слову, водитель могут доукомплектовать аптечку самостоятельно, докупив необходимые средства.

Напомним, Минздрав актуализировал наполнение транспортных аптечек еще в декабре 2014 года. Тогда ведомство приняло постановление «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» № 80 от 4 декабря 2014 года. Документ вступил в силу с 1 января 2015 года. Однако Минздрав разрешил использовать приобретенные ранее аптечки до 1 января 2017 года.

Что убрать из аптечки

С 1 января 2017 года автомобилисты могут смело убирать из аптечки валидол и глицерил тринитрат (лекарство, применяемое при инфарктах, инсультах и высоком давлении). В новой аптечке больше перевязочных материалов.

Многие лекарственные средства из белорусских автоаптечек исчезли еще 9 лет назад. Кроме валидола и глицерин тринитрата, из автоаптечек убрали ацетилсалициловую кислоту, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон. Минздрав пояснил это тем, что в автомобиле невозможно хранить эти лекарства в надлежащих условиях, в том числе температурных.

Что должно быть в аптечке обязательно





— Инструкция по применению вложений, которую можно купить в аптеке;





— раствор аммония 10% — 1 мл № 10 (фл. 10 мл, 40 мл) или нашатырный спирт — одна упаковка. Лекарственное средство применяется при обмороках, чтобы привести человека в чувство. Необходимо смочить раствором небольшой кусок ваты или марли и осторожно поднести к ноздрям;





— спиртовой раствор йода 5% — 10мл (40мл) или 1 мл No10, одна упаковка. Йод применяется наружно, как антисептическое средство для обеззараживания царапин, ссадин, ран, путем обработки краев раны;





— бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, одна упаковка. Специальная упаковка гарантирует стерильность бинта в течение всего срока годности. Он может применяться при открытых ранах, для фиксации повязок;





— бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см. две упаковки, а также бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, также две упаковки. Нестерильный бинт следует применять только в случае неоткрытых ран. Бинт можно использовать для закрепления повязок;





— бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6. Все три вида используются для различных видов фиксаций повязок. Бинт № 1 применяют преимущественно для фиксации повязок на пальцах взрослых людей, кроме этого для фиксации повязок на кисти или стопе детей;

Бинт эластичный трубчатый № 3 используют, чтобы зафиксировать повязку на плече, а также на локтевом или голеностопном суставе взрослых или на коленном суставе детей;

Бинт № 6 применяют для фиксации повязок на груди, животе, бедре и тазу взрослых людей;





— вата гигроскопическая стерильная 50 г. Применяется в качестве перевязочного материала, также используется для ватно-марлевых повязок;





— жгут кровоостанавливающий Эсмарха. Необходим для остановки кровотечения из сосудов конечности. Для этого конечность перетягивают по кругу и сдавливают ткани вместе с кровеносными сосудами выше раны. При этом обязательно необходимо указать точное время наложения жгута и оставить записку;





— лейкопластырь бактерицидный: 2,5×7,2 см — 3 упаковки и 4×10 см или 6×10 см — 1 упаковка. Пластырь применяют при ранах, ссадинах, порезах и других повреждениях кожного покрова. К поврежденному участку кожи пластырь прикладывают марлевой прокладкой, которая пропитана антисептиком;





— лейкопластырь катушечный 1×500 см или 2×500 см, одна упаковка. Применяется в основном для удержания (закрепления) повязок, а также при мелких повреждениях кожи;





— ножницы тупоконечные 14 см. Многие водители забывают о том, что в аптечке есть ножницы. В первую очередь предназначаются для разрезания бинтов, повязок, а также одежды при оказании первой помощи.





— перчатки латексные смотровые нестерильные (стерильные) No8 (L), одна пара. в наличии должна быть одна пара. Используются для защиты рук, а также для предупреждения неблагоприятного воздействия при контакте с поврежденными участками тела. К сожалению, в самой аптечке, купленной на улице Уманской в Минске перчаток не было, их пришлось докупать самостоятельно. Однако в аптеке не оказалось нужного размера.





— портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, одна упаковка. Применяют для охлаждения мест удара, а также при травмах, укусах и др. Останавливает кровотечение, снижает воспалительную реакцию. Для того, чтобы активировать средство — пакет нужно раздавить и потрясти;





— салфетки стерильные 16*14 (45*29) см, 4 упаковки. Применяются для обработки кожи (не прилипают к раневой поверхности), кроме этого возможно применение в качестве средства личной гигиены.

Кроме этих лекарств можно добавлять любые другие средства, которые могут понадобиться в дороге. Но автомобилисты должны брать во внимание тот факт, разрешено ли применение того или иного средства во время движения. Эту информацию можно получить в аннотации к лекарственному средству.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, автомобилистам, путешествующим на машине. В некоторых странах лекарства, разрешенные к применению у нас, могут являться наркотическим веществом, за хранения которого предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому не лишним будет, отправляясь в путешествие, пересмотреть свою аптечку и заранее выложить все нежелательные препараты.