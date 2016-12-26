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Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах

27.12.2016 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Итоги избирательных кампаний в Беларуси, Грузии и Молдове обсудили эксперты в ходе видеомоста Минск-Тбилиси-Кишинев, прошедшего во вторник в пресс-центре Sputnik.

Выборы прошли в уходящем году в целом ряде важных партнеров Беларуси — в Грузии, Молдове, Румынии и множестве других стран. Уже более месяца весь мир обсуждает и итоги президентских выборов в США, на которых неожиданно для многих победил Дональд Трамп.

Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах
© Sputnik Владимир Федоренко
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Белорусский кейс: оппозиция борется за выживание

Состоялась парламентская кампания и в Беларуси — о ее итогах зарубежным экспертам рассказал руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура.

"Выборы прошли у нас по совершенно сформированному сценарию, вряд ли мы могли бы наблюдать за определенными эксцессами. Хотя есть и нюансы: наконец представители оппозиции получили два места в парламенте. Представители оппозиции показали и достаточно интересную избирательную кампанию — были содержательные программы, их обсуждение и какая-то конкуренция", — высказался Качура.

По словам журналиста, вслед за выборами состоялся и ряд знаковых визитов, а также переговоров, что позитивно говорит об отношениях Беларуси и стран Запада.

"Оппоненты действующей власти больше озабочены не получением своего представительства в госструктурах, а тем, что при налаживании диалога между западом и Минском они выпадают из этого диалога и многие становятся попросту не нужны. Конечно, сокращается и финансовая подпитка со стороны западных структур", — отметил руководитель Sputnik Беларусь.

Молдова и Грузия: в чем суть "пророссийскости"?

Нарекаемый журналистами "пророссийским" Игорь Додон победил на президентских выборах в Молдове. Политолог Корнелиу Чуря уверен: действительных шагов по сближению стран от него ждать можно.

Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Конечно, его власть очень ограничена, но уже идет этакая волна символов: Додон убрал со своей резиденции флаг Евросоюза и оставил только молдавский, на своем сайте назвал язык не "румынским", а "молдавским", — рассказал Чуря о первых шагах Додона.

Как согласились в пресс-центре эксперты, многие пытаются назвать "пророссийским взглядом" здравую оценку картины мира.

"Западные силы пытаются маргинализировать якобы "пророссийских политиков", — отметила руководитель Центра глобальных исследований, экс-глава ЦИК Грузии Нана Девдариани.

По ее мнению, вся "пророссийскость" этих политиков заключается в том, что они хотят пытаться вести переговоры и договариваться с Россией как с крупным игроком. "А не решать все через Брюссель. И в чем здесь "пророссийскость", я не понимаю?" — задалась вопросом Девдариани.

Эксперт отметила: во многом политический контекст меняется, и сегодня уже не так перспективны идеи "цветных революций", а в педалируемой Западом концепции глобализма есть множество минусов.

"Большевизм от глобализма мало отличается — и то, и то в современном представлении — это смерть для маленьких наций", — отметила экс-глава ЦИК Грузии и добавила, что большевистская идеология показала себя более действенной, ведь СССР существовал 70 лет, а Евросоюз начал разваливаться через 25.

Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Маленькие страны тоже должны договариваться

По оценкам экспертов, в будущем участие в международных переговорах и решениях будут принимать не только страны-гиганты, но и небольшие государства. "Нельзя чтобы договорившись только большие страны. Мы тоже должны", — заявила грузинский политолог.

При этом, как отметили Чуря и Качура, вне зависимости от политических разногласий между крупными державами, в целом отношения в постсоветских странах остаются теплыми и крепкими, и тому есть масса подтверждений.

Подобный пример привели эксперты с Грузией: не так давно там глава МИД Беларуси открыл посольство республики, что также прозвучало как знак к активизации отношений.

"Больший эффект дало не открытие белорусского посольства, а появление в Тбилиси белорусского магазина. И люди очень довольны этими чистыми товарами. Экономика часто действует для развития отношений лучше, чем заявления", — подвела итог Девдариани.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Эксперты их Беларуси, Грузии и Молдовы уверены: время "цветных революций" как инструмента влияния на власть в постсоветских странах постепенно уходит в прошлое.

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