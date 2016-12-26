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Обама реанимировал программу "Звездных войн"
Подписанный Обамой
National Defense Authorization Act предусматривает развертывание элементов ПРО в космосе. Это перекликается с рейгановской программой «Звездных войн»: в тексте говорится об «исследовании, разработке, тестировании и оценке» космических систем ПРО.
В документе указано, что США будут стремиться использовать передовые технологии, для того чтобы нейтрализовать как мелкие, так и крупномасштабные ядерные атаки.
Автор изменений, республиканец Трент Фрэнкс черпал идеи из проекта Стратегической оборонной инициативы (СОИ) президента Рейгана, которая разрабатывалась в 1980-х годах.
«Я надеюсь, что придет день, когда мы сможем иметь твердотельные лазеры в космосе, которые смогут нейтрализовать любое ракетное нападение», — сказал Фрэнкс.
Впрочем, военные ученые не согласны с такой оценкой эффективности космической ПРО. «Это бросает вызов законам физики и не основано на науке», — отметил куратор ракетных систем в Lockheed Corp. и сопредседатель в Национальной академии наук Дэвид Л. Монтегю, изучавший технологии ПРО по просьбе Конгресса.
В интервью Los-Angeles Times Монтегю отметил, что «даже если мы завесим небо сотнями или тысячами спутников и ракет-перехватчиков, нет способа, который позволил бы гарантировать защиту от масштабного нападения». Саму инициативу специалист рассматривает как способ «потратить колоссальную сумму средств».
В 2012 году Национальная академия проводила исследования проекта ПРО и пришла к выводу, что только базовая конструкция системы будет стоить порядка 200 млрд долларов, и еще сотни миллиардов потребуются в последующие годы, чтобы заставить ее работать.
Существующая американская система ПРО — Наземная система обороны на маршевом участке (Ground-based Midcourse Defense system — GMD) — использует в качестве ключевого компонента перехватчики, располагающиеся на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, а также в Форте Грили на Аляске. Во время испытаний эта система, стоившая бюджету более 40 млрд долларов, показала 50-процентную эффективность.
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