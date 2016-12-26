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Барановичскому гаишнику, который насмерть сбил женщину в Ляховичском районе, предъявлено обвинение

27.12.2016 14:40 — Разное | Tut.by  
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Следствие продолжает устанавливать обстоятельства ДТП с участием бывшего временно исполнявшего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, в результате которого погибла женщина, сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

«УСК по Брестской области бывшему врио начальника ОГАИ Барановичского ГОВД предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси», — сказали в Следственном комитете.

В ходе разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда. По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.

Напомним, в конце ноября на автодороге Ляховичи-Барановичи, пьяный ВРИО начальника Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий насмерть сбил 36-летнюю жительницу Слуцка.

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Начальника Барановичской ГАИ, который насмерть сбил женщину, взяли под стражу

 
 
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