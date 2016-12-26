Следствие продолжает устанавливать обстоятельства ДТП с участием бывшего временно исполнявшего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД, в результате которого погибла женщина, сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА .

«УСК по Брестской области бывшему врио начальника ОГАИ Барановичского ГОВД предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси», — сказали в Следственном комитете.

В ходе разбирательства назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, исследования радиоэлектронных устройств, проводится анализ телефонных соединений обвиняемого. По результатам следственного эксперимента определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда. По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.

Напомним, в конце ноября на автодороге Ляховичи-Барановичи, пьяный ВРИО начальника Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий насмерть сбил 36-летнюю жительницу Слуцка.