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Эксперты обсудили поствыборные итоги года

27.12.2016 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура рассказал политологам о парламентских выборах в республике: по словам журналиста, они прошли пусть и менее громко, но на высоком уровне с точки зрения обсуждения предвыборных программ и идей. Отметил Качура и то, что в парламент по результатам выборов прошли два оппозиционных кандидата.

Эксперты обсудили поствыборные итоги года
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах

Политический эксперт из Молдовы Корнелиу Чуря рассказал о первых шагах новоизбранного президента страны Игоря Додона на своем посту: по оценке политолога, он уже на уровне символов стремится показать независимость своей политики от Брюсселя.

Высказалась и экс-глава ЦИК Грузии Нана Девдариани. Эксперт рассказала о прошедших в Грузии парламентских выборах, количестве нарушений и том, как некоторые прозападные организации стремятся во власть.

Бояться ли нам новых "цветных революций", политическая ли организация ЕАЭС и при чем здесь магазины белорусских продуктов — в полной записи беседы экспертов.

 
 
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Итоги выборов в Беларуси, Грузии и Молдове и то, как новая политическая ситуация повлияет на международные отношения - все это обсудили эксперты трех стран в...

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