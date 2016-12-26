Руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура рассказал политологам о парламентских выборах в республике: по словам журналиста, они прошли пусть и менее громко, но на высоком уровне с точки зрения обсуждения предвыборных программ и идей. Отметил Качура и то, что в парламент по результатам выборов прошли два оппозиционных кандидата.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты - об избирательных кампаниях года и белорусских магазинах

Политический эксперт из Молдовы Корнелиу Чуря рассказал о первых шагах новоизбранного президента страны Игоря Додона на своем посту: по оценке политолога, он уже на уровне символов стремится показать независимость своей политики от Брюсселя.

Высказалась и экс-глава ЦИК Грузии Нана Девдариани. Эксперт рассказала о прошедших в Грузии парламентских выборах, количестве нарушений и том, как некоторые прозападные организации стремятся во власть.

Бояться ли нам новых "цветных революций", политическая ли организация ЕАЭС и при чем здесь магазины белорусских продуктов — в полной записи беседы экспертов.