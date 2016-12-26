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Эксперты обсудили поствыборные итоги года
27.12.2016 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура рассказал политологам о парламентских выборах в республике: по словам журналиста, они прошли пусть и менее громко, но на высоком уровне с точки зрения обсуждения предвыборных программ и идей. Отметил Качура и то, что в парламент по результатам выборов прошли два оппозиционных кандидата.
© Sputnik / Виктор Толочко
Политический эксперт из Молдовы Корнелиу Чуря рассказал о первых шагах новоизбранного президента страны Игоря Додона на своем посту: по оценке политолога, он уже на уровне символов стремится показать независимость своей политики от Брюсселя.
Высказалась и экс-глава ЦИК Грузии Нана Девдариани. Эксперт рассказала о прошедших в Грузии парламентских выборах, количестве нарушений и том, как некоторые прозападные организации стремятся во власть.
Бояться ли нам новых "цветных революций", политическая ли организация ЕАЭС и при чем здесь магазины белорусских продуктов — в полной записи беседы экспертов.
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Итоги выборов в Беларуси, Грузии и Молдове и то, как новая политическая ситуация повлияет на международные отношения - все это обсудили эксперты трех стран в...
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