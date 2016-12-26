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Крупный долгострой в пригороде Минска не смогли продать за 8,3 млн рублей
Аукцион по продаже одного из крупных долгостроев в Минском районе —
Напомним, продать долгострой пыталась компания «Октан-АЗС-Сервис», участок которой достался почти бесплатно как инвестиционный. Но достроить объект инвестор не смог. Месяц назад президент принял
Площадь участка, который был выделен под строительство АЗС, — 5,3296 гектара, начальная цена лота — 8 334 257 рублей, или около 4 млн 228 тысяч долларов. По указу президента тот, кто купит долгострой, сможет завершить строительство либо осуществить снос с правом последующего возведения капитальных строений (зданий, сооружений) в соответствии с выданной в установленном порядке разрешительной документацией.
В Минском городском центре недвижимости рассказали, что лот будет повторно выставлен на торги в начале января с пониженной ценой. Размер скидки для желающих купить долгострой назовут вместе с датой новых торгов.
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Недостроенную АЗС повторно выставят на аукцион в следующем году.
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