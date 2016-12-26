﻿ Крупный долгострой в пригороде Минска не смогли продать за 8,3 млн рублей. 21.by
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Крупный долгострой в пригороде Минска не смогли продать за 8,3 млн рублей

27.12.2016 15:13 — Разное | Tut.by  
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Аукцион по продаже одного из крупных долгостроев в Минском районе — недостроенной АЗС с комплексом дорожного сервиса — не состоялся. Желающих купить лот не нашлось.


Напомним, продать долгострой пыталась компания «Октан-АЗС-Сервис», участок которой достался почти бесплатно как инвестиционный. Но достроить объект инвестор не смог. Месяц назад президент принял указ, по которому этой и еще трем частным компаниям дали два месяца на то, чтобы они самостоятельно разобрались со своими долгостроями в Минском районе. В противном случае объекты могут отойти в собственность государства.

Площадь участка, который был выделен под строительство АЗС, — 5,3296 гектара, начальная цена лота — 8 334 257 рублей, или около 4 млн 228 тысяч долларов. По указу президента тот, кто купит долгострой, сможет завершить строительство либо осуществить снос с правом последующего возведения капитальных строений (зданий, сооружений) в соответствии с выданной в установленном порядке разрешительной документацией.

В Минском городском центре недвижимости рассказали, что лот будет повторно выставлен на торги в начале января с пониженной ценой. Размер скидки для желающих купить долгострой назовут вместе с датой новых торгов.

 
 
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Недостроенную АЗС повторно выставят на аукцион в следующем году.

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