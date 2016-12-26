Корреспонденты Sputnik отправились на белорусско-литовскую границу, ожидая увидеть накануне праздников вереницы желающих покинуть процветающую родину и отправиться на выходные за границу, а с ними — косяки фур, но прогадали.



© Sputnik/ Василий Семашко Совбез рассказал, как решает проблему очередей на границе

"Нет бы приехали, когда очередь до Ошмян была. Восемнадцать километров очереди — можно было и четверо суток простоять, в зависимости от того, как таможня работает. И хорошо, если ДСП везешь. А бывало на литовской стороне скоропорт стоял двадцать пять часов. Скоропорт!" — рассказывал корреспонденту Sputnik Елене Васильевой дальнобойщик Александр, за рулем фуры он уже тридцать семь лет и ностальгически вспоминает времена Советского Союза. Говорит, тогда профессия дальнобойщика была и уважаемая, и высокооплачиваемая. А сейчас мало того, что приходится дважды съездить в рейс, чтобы получить докризисную зарплату, так еще и простоять в очереди порой не часы — сутки.

Но корреспонденты Sputnik приехали в пограничный пункт пропуска Каменный Лог, когда желающих пересечь границу было так мало, что пограничники шутили, не нагнать ли очередь для фотографии. "Не нагнать!" — испугались те несколько дальнобойщиков, которые все же стояли у границы, и спешно сели за руль.



© Sputnik / Виктор Толочко Пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе

Даже в католическое Рождество граница встретила на удивление спокойно. Очередей не было ни накануне выходных, ни после них. Пограничники предрекают, что желающие уехать в Вильнюс на Новый год могут не опасаться, что придется долго стоять в очереди, уж если 25 декабря обошлось без столпотворения, то до наступления нового года на границе все обещает быть тихо. К тому же, накануне праздников открываются и упрощенные пункты пропуска.

Чтобы не "да леса"

Если бы дальнобойщики встречали Новый год на белорусско-литовской границе, они бы под бой курантов загадали получить от щедрого социально ориентированного белорусского государства накопитель. Накопитель — большая огороженная территория, на которой есть и душ, и возможность перекусить в кафе.



© Sputnik / Виктор Толочко Фуры на пункте пропуска "Каменный Лог"

"Заехали и знаем, что здесь можно помыться, побриться, поесть, спокойно отдохнуть, потому что кроме прочего там есть еще и электронная очередь. То есть, не приходится следить, чтобы кто-то не влез в очередь перед тобой, если зазеваешься, а значит, не нужно устраивать скандалы. Пришла твоя очередь — подъехал к границе, прошел контроль. Не сказать, что у вас тут поля засеяны — постройте накопитель, водители будут платить за него, он и окупится. А то ведь банально побриться негде, а в туалет куда водителю пойти? В ближайший лес?" — водитель Юрий уверен, что от установки накопителя пользу получат не только сами дальнобойщики, но и белорусское государство, заполучив тем самым дополнительный источник дохода.

К слову, за комфортные условия на границе намедни высказался и Госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Он считает, что проблему очередей в пунктах пропуска в предпраздничные дни нужно решить, сделать пересечение границы комфортным, "но нельзя ее при этом превратить в проходной двор и площадку для преступлений".



© Sputnik / Виктор Толочко Пункт пропуска "Каменный Лог"

Туда едем — литовцы не пускают, обратно — белорусы не принимают

Пограничники вспоминают, что лет пять назад в очереди могло стоять почти пятьсот фур, правда, и эту ситуацию называют штатной.

"Из-за ограничения ввоза топлива в Польше, увеличился поток автомобилей, которые следуют через пункт пропуска Каменный Лог в Литву. Водители решили, что так ездить выгоднее. Но напрямую об этом мало кто станет говорить", — рассказал Sputnik пресс-секретарь Сморгонской пограничной группы Сергей Павлов.

Водители подтвердили: большие очереди на границе к концу года — прогнозируемая ситуация.



Пресс-секретарь Сморгонской пограничной группы Сергей Павлов

"Все шефы транспортных фирм до конца года стараются побыстрее вывезти товар, к концу года заканчиваются контракты. А выходной это или будний никто не считает, шефу главное заработать, зачем водителя за человека считать? Но в Европе с 24 декабря уже никто не работает: на Европу сейчас никто не едет, вот и нет очереди", — пояснил корреспонденту Sputnik дальнобойщик Александр Титов.

"Когда туда едем, кажется, что литовцы не работают, когда обратно — белорусы не принимают. Стоим, ждем — интернет, все дела… Я работаю уже двадцать семь лет, привык", — стойко соглашается терпеть лишения Александр.

Пресс-секретарь Сморгонской пограничной группы Сергей Павлов пояснил, что время ожидания увеличивается потому, что таможенное оформление машин, которые въезжают в Беларусь, занимает больше времени, чем у тех, которые покидают страну. А время работы пограничников в обоих случаях не превышает двух минут — и это с учетом пути водителя от двери машины до момента подачи документов.



© Sputnik / Виктор Толочко Осмотр всей машины обязателен - бывали случаи, когда нелегальные мигранты забирались в кузов тайком от водителя

"Само оформление документов занимает не больше минуты", — заверил временно исполняющий обязанности начальника отделения пограничного контроля "Каменный лог" старший лейтенант Юрий Курта.

Корреспонденты Sputnik, которым и самим доводилось стоять в очереди на границе, не поверили и провели эксперимент, проследовав со случайно выбранным водителем к пункту пограничного контроля. Оформление документов и правда не занимает больше минуты, другое дело, что на этом этапе квест "Покинь Беларусь" только начинается.

"Бывает, что и пограничники оформили документы, и таможня дала разрешение на выезд, а на литовской стороне шлагбаум закрыт. У них есть своя норма по количеству машин, которое они могут пропустить. Одну-две машины пропустят — и снова шлагбаум закрывают. У нас машины могут стоять полностью оформленными, а Литва еще не будет готова их принять.

Как в "Кавказской пленнице"

"Откройте, пожалуйста, багажник", — кузов фуры досматривают не столько потому, что не доверяют дальнобойщику, сколько из-за того, что прецеденты, когда в машину тайком от водителя пробирались нелегалы, все же были.



© Sputnik / Виктор Толочко Проверка паспортов в пункте пропуска "Каменный Лог"

"Помните, как в "Кавказской пленнице"? Вот и у нас тоже самое, правда, было это уже давно. Водитель может и не знать, что человек прорезал тент в его кузове и забрался внутрь, чтобы пересечь нелегально границу, а некоторые грузовые автомобили едут неопломбированные или пустые", — рассказал корреспондентам Sputnik Юрий Курта.

Один из водителей признался, что через белорусско-литовскую границу ездить ему нравится больше, чем через белорусско-польскую, мол, здесь пограничники более дружелюбны.

А вот водители бывают разные — у кого-то в машине находят охотничьи патроны, а недавно пограничники обнаружили в одной из легковушек насвай, в российском автобусе — гашиш.

"Наркотики ищут наши собаки. Они свой хлеб отрабатывают. Когда собака почует наркотики, ложится рядом и смотрит на хозяина. Для нее это игра, она знает, что если найдет нужный запах, хозяин даст ей что-то вкусное, похвалит. А вот истории о том, что собак кормят наркотиками — глупость, наркоманов из собак мы не делаем, они так долго не протянут, для них поиск наркотиков всего лишь игра", — рассказал Сергей Павлов.



© Sputnik / Виктор Толочко Оформление документов занимает не больше минуты, заверил временно исполняющий обязанности начальника отделения пограничного контроля “Каменный Лог” старший лейтенант Юрий Курта

Эпилог

Дальнобойщик Александр: "Я тридцать семь лет за рулем — кто на что учился. Чем я буду заниматься? Я больше ничего не умею. Да и это уже образ жизни: неделю дома посидишь — и надо ехать, хоть сейчас и не те заработки, что был при Советском Союзе. Тогда можно было и хорошо заработать, и уважаемым человеком быть. Я из Калининграда, уезжал — курс евро был 70 рублей, а сейчас — 63, пока был в пути, моя зарплата упала. И все равно работаем, потому, что бросить уже не можем. Да и детей, внуков кормить нужно. Кризис на всех сказался — не думайте, что только на России и Беларуси. Что посоветовал бы молодому водителю? Не идти в дальнобойщики, лучше с семьей дома сидеть".