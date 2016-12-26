МИНСК, 27 дек – Sputnik. Глава Римско-католической церкви в Беларуси, митрополит Минско-Моглевский архиепископ Тадеуш Кодрусевич просит министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Игоря Шуневича не занижать цифры католиков, которые приходят в храмы на рождественские богослужения.



© Sputnik/ Артем Бордовский Рождественская месса в костеле Пресвятой Девы Марии

"По информации официального сайта министерства, которым вы руководите, на богослужениях в ночь на Рождество в Беларуси в этом году присутствовало около 40 тысяч верующих. Это не соответствует действительности, и эта цифра является явно заниженной, о чем свидетельствуют данные по Минску и Гродно, не говоря о других приходах, особенно на Гродненщине", – говорится в открытом письме митрополита Кондрусевича, которое было во вторник опубликовано на сайте РКЦ в Беларуси.

Кондрусевич отметил, что в Минске в ночь на Рождество на всех богослужениях присутствовало около 11 тысяч человек, в Гродно – около 13 тысяч, в Лиде – около 6 тысяч.

"Только в этих трех городах присутствовало около 75 процентов от данных, которые представило МВД. А сколько было в других городах, таких как, например, Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Барановичи, Брест?" – подчеркнул митрополит.

По существующей практике в РКЦ статистические данные на рождественские и пасхальные богослужения приводятся по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ведь далеко не все верующие могут присутствовать на ночных службах. В этом году рождественские ночные и дневные богослужения в Минске посетили около 32 тысяч человек, в Гродно – около 40 тысяч, в Лиде – около 20 тысяч.

"Реальное количество участников в богослужениях на Рождество во всей Беларуси во много раз больше, чем сообщается на сайте МВД", – говорится в письме архиепископа.

Кондрусевич также отметил, что у него вызывает обеспокоенность тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. "Если на Рождество 2011 года МВД насчитало 240 тысяч человек, то в 2012 году уже 95 тысяч, в 2013 – 83 тысячи, в 2014 – 58 тысяч", – подчеркнул в письме митрополит.

В завершение он выразил надежду, что ведомство, которое возглавляет Шуневич, будет приводить соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях, и поздравил с Новым годом.