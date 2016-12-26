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Глава католической церкви Беларуси написал открытое письмо главе МВД

27.12.2016 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Глава католической церкви Беларуси написал открытое письмо главе МВД

фото: tut.by

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил озабоченность тем, что МВД занижает количество католиков, участвующих в рождественских богослужениях.

Так, согласно данным МВД, на которые ссылается архиепископ, в Рождественскую ночь в Беларуси присутствовало около 40 тыс. верующих. Однако по подсчетам церкви, эти цифры не соответствую действительности:

- Только в г. Минске в Рождественскую ночь 2016 г. на всех богослужениях присутствовало ок. 11 тыс. человек, в Гродно — ок. 13 тыс., в Лиде — ок. 6 тыс., - говорится в письме. -  Т.е. только в этих трех городах присутствовало 75% от предоставленных МИД данных. А сколько было в других городах, таких как например Ошмяны, Волковыск, Браслав, Поставы, Глубокое, Барановичи, Брест и др.? 

Вообще, согласно существующей практике в Католической Церкви, статистические данные на Рождественские и Пасхальные богослужения подаются по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ибо далеко не все верующие могут принимать участие в ночных службах. В этом году на Рождественских ночных и дневных богослужениях в г. Минске присутствовало около 32 тыс. человек, в Гродно — около 40 тыс., в Лиде — около 20 тыс. Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях во всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД.

Тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях. Так, если на Рождество 2011 г. МВД насчитало 240 тыс. чел., то в 2012 уже 95, в 2013 — 83, в 2014 — 58 (krynica.info). 

Выражаю надежду, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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