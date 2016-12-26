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Синоптик: до конца года – ветрено, сыро и туманы
27.12.2016 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Зима до конца года в Беларусь не придет, сообщил в эфире радио Sputnik Беларусь начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.
"В оставшиеся до конца года дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы — до 6 градусов мороза по северу республики и до +1 по югу. В дневные часы температура будет близка к нулевой отметке — от —3 до +2 градусов в среднем по стране", — рассказал Дмитрий Рябов эфире радио Sputnik Беларусь.
Кроме того, синоптик предупредил об усилении ветра до 15-20 метров в секунду в предновогодние дни.
По словам Дмитрия Рябова, с четверга и до конца недели с ростом атмосферного давления погода улучшится: осадков станет меньше, а температура немного понизится. В новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, ожидается небольшой мороз.
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До конца года сильных морозов не ожидается, но, к сожалению, белорусов ожидает совсем не новогодняя погода – ветреная, сырая и с туманами.
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