МИНСК, 27 дек – Sputnik. Гололедица ожидается на дорогах Беларуси в среду 28 декабря, из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Константин Чалабов Рябов: в Беларусь идет циклон Barbara с дождями и снегом

Ранее синоптики рассказали, что ненастную погоду в Беларусь принес циклон Barbara: ветер усилился до порывистого, повсеместно прошел мокрый снег и дождь.

"В течение суток 28 декабря на дорогах республики и Минска ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране на среду объявлен оранжевый уровень опасности.