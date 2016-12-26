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Гидромет предупредил водителей о гололедице 28 декабря
27.12.2016 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Гололедица ожидается на дорогах Беларуси в среду 28 декабря, из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Константин Чалабов
Ранее синоптики рассказали, что ненастную погоду в Беларусь принес циклон Barbara: ветер усилился до порывистого, повсеместно прошел мокрый снег и дождь.
"В течение суток 28 декабря на дорогах республики и Минска ожидается гололедица", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране на среду объявлен оранжевый уровень опасности.
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Ненастную погоду в Беларусь принес циклон Barbara: ветер усилился до порывистого, повсеместно прошел мокрый снег и дождь.
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