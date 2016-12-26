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Нацбанк изъял из оборота 99% старых купюр крупного номинала

27.12.2016 17:09 — Разное | Tut.by  
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По данным на 20 декабря, изъято из обращения более 95 процентов от суммы денежной наличности «старого» образца и 56 процентов от количества банкнот, находившихся вне касс Нацбанка на момент проведения деноминации. Об этом говорится в сообщении главного банка страны.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

При этом, банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью (более 99 процентов от общего количества, находившегося в обращении).

— Уровень изъятия банкнот средних номиналов (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) превысил 70 процентов, — подсчитали в Нацбанке.

А вот «мелочь» изъяли только на 33%. Главный банк страны уже неоднократно обращал внимание на эту тенденцию.

«Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается до 50 процентов банкнот мелких номиналов», — отмечают в Нацбанке.

Кроме этого, в главном банке рассказали, какие новые деньги сейчас на руках у населения. Оказалось, что в общем количестве денежных знаков на долю монет приходится почти 70 процентов, банкнот — 30 процентов.

Наиболее востребованными являются монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти 50 процентов от общего количества находящихся в обращении монет). Самыми популярными банкнотами являются 10 и 20 рублей (более 63 процентов от общего количества банкнот).

Напомним, старыми деньгами можно свободно рассчитываться в магазинах, торговых центрах и на рынках до 31 декабря 2016 года включительно! Затем их еще несколько лет можно будет обменять на новые деньги в кассах банков или Нацбанка.

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По данным на 20 декабря, изъято из обращения более 95 процентов от суммы денежной наличности "старого" образца и 56 процентов от количества банкнот, находившихся вне...

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