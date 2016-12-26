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Под Новый год хочется писать исключительно о хорошем, в том числе о полезных финансовых привычках, которые будет не так уж сложно внедрить в свою жизнь в 2017 году.

Проведя за семь лет более трех тысяч консультаций на тему личных финансов, я выявил три "золотых правила", следование которым гарантированно приведет Вас на путь финансового успеха. Напротив, систематическое нарушение этих принципов - это почти стопроцентный маркер "сценария бедности" (подробней об этом сценарии читайте в отдельной статье).

Эти правила, как говорят англичане, easy but not simple - просты, но нелегки в исполении. Тем не менее в течение трех лет работы с людьми я раз за разом убеждался, что все финансово успешные люди живут строго по этим законам, а все, у кого есть финансовые проблемы их нарушают.

Итак...

1. Доходы должны превышать расходы

Это базовый закон финансового успеха. Никто кроме Вас самих, не даст Вам денег на сбережения, инвестиции, защиту активов и так далее, и единственный источник денег в вашей жизни - это Ваша разница между доходами и расходами. Никто из тех, кто живет "в ноль" (и я даже не упоминаю тех, кто живет "в минус") не станет богатым человеком в долгосрочной перспективе, потому что доходы от активной деятельности (работа, бизнес) напрямую зависят от индивидуального ресурса трудоспособности, который обычно бывает исчерпан к 60-65 годам.

Все, что остается после и определяет, ведете ли Вы жизнь нищего или миллионера, это "пассивные доходы", которые не зависят от Вашей деятельности. Один из источников пассивного дохода у Вас уже есть - это государственная пенсия. Благодаря ей Вы не умрете голодной смертью, но все, что хотелось бы иметь сверху, должно финансироваться из источников, которые необходимо купить или создать, используя разницу между доходами и расходами.

Положительная разница должна формироваться регулярно (дожидаться бонусов раз в квартал или в год бесполезно, потому что за время ожидания копится набор планов, на которые растрачивается все, что вам заплатили).

Что делать, если этой разницы нет? Срочно ее формировать - иначе никак! Персональный финансовый план, оформление программы регулярных инвестиций и (иногда) ведение личного бюджета сильно в этом помогут.

2. Доходы важнее расходов

Однажды ко мне на консультацию пришла семья, которая уже три года ведет личный бюджет вплоть до переписывания по пунктам чеков из супермаркета. Много ли они сберегли? Ничего! Они просто ведут семейный бюджет ради ведения семейного бюджета.

Когда для соблюдения первого правила мои клиенты начинают "искать деньги", первое, что приходит им в голову, это уменьшить расходы. Весь мой опыт говорит о том, что это практически бесполезно, так как маловероятно, что вы сумеете сэкономить более 10-15% при существенном ухудшении психологического "самочувствия" (никто не любит себя зажимать, да еще и на бесконечно долгий период времени).

Не хватает денег на инвестиции? Идите и зарабатывайте больше! Я впервые открыл этот прием в 2007 году, когда моя семья переезжала из Москвы в только что купленный дом за городом. Для тех, кто не в курсе, содержание дома на порядок дороже содержания городской квартиры. Для сохранения уровня жизни мне остро необходимо было удвоить свою зарплату, при том, что я получал адекватные своему опыту и должности в банке деньги. Лично мне потребовалось на это целых два месяца!

К счастью теперь, проделав этот трюк несколько раз, я могу учить этому своих клиентов. Рекорд - это увеличение одним молодым человеком зарплаты в три раза за полтора месяца, удвоение стало довольно частным явлением, но наши навыки и возможности помощи клиентам растут.

Из практики, клиенты чаще находят возможности увеличения дохода в своей профессиональной области, но иногда для этого приходится сменить профессию.

3. Пассивный доход важнее активного дохода

На самом деле, 1 доллар, заработанный для Вас без Вашего участия, важнее 10 долларов, заработанных Вами самими. Недавно я с шестилетним сыном катался по Аравийской пустыне на квадрацикле. На одной из остановок мне пришла sms о подписании в Москве очередного контракта. Я вообще никак не участвовал в работе над контрактом, так как отдыхал уже полторы недели, но это были реальные заработанные для меня деньги!

Организация или покупка источников пассивного дохода гораздо сложнее и дороже, чем простая смена работы с увеличением зарплаты, но это того стоит. Вы можете есть, спать или ходить под парусом, а в Ваш карман поступают новые деньги. Источники пассивного дохода не зависят от того, сколько Вам лет и насколько Вы здоровы. Кроме того (и это очень важно) их можно оставить детям!

Не у всех моих клиентов в данный момент уже есть пассивный доход, но начиная с прошлого года мы обязательно делаем эту цель частью каждого персонального финансового плана. Это может быть недвижимость, депозит в банке, бизнес или что-нибудь еще, но если Вы хотите быть по-настоящему финансово успешным, Вам нужно проделать изящный маневр и постепенно конвертировать свою способность зарабатывать деньоги в капитал, который будет зарабатывать деньги вам..

Алексей Тараповский