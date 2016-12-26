Авария произошла утром 27 декабря на трассе М8 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель вблизи деревни Лесогорская Городокского района.





Как сообщили в МЧС, в результате лобового столкновения ГАЗ и УАЗ в салоне последнего оказалась заблокирована 44-летняя пассажирка. При помощи специнструмента ее доставали спасатели.





С травмами различной степени тяжести женщину госпитализировали. Также травмы в аварии получил водитель УАЗа — его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.