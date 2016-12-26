﻿ В Городокском районе лоб в лоб столкнулись ГАЗ и УАЗ: потребовалась помощь спасателей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Городокском районе лоб в лоб столкнулись ГАЗ и УАЗ: потребовалась помощь спасателей

27.12.2016 17:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла утром 27 декабря на трассе М8 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель вблизи деревни Лесогорская Городокского района.


Как сообщили в МЧС, в результате лобового столкновения ГАЗ и УАЗ в салоне последнего оказалась заблокирована 44-летняя пассажирка. При помощи специнструмента ее доставали спасатели.


С травмами различной степени тяжести женщину госпитализировали. Также травмы в аварии получил водитель УАЗа — его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Три "золотых правила" финансового успеха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика