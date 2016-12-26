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В Городокском районе лоб в лоб столкнулись ГАЗ и УАЗ: потребовалась помощь спасателей
Авария произошла утром 27 декабря на трассе М8 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель вблизи деревни Лесогорская Городокского района.
Как
С травмами различной степени тяжести женщину госпитализировали. Также травмы в аварии получил водитель УАЗа — его доставили в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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В результате ДТП пострадали два человека.
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