С 1 января в свободных экономических зонах существенно изменятся условия работы. Принятые в рамках ЕАЭС новые правила Таможенного кодекса упраздняют некоторые таможенные льготы, соответственно, конкуренция станет более жесткой.

"В жесткой конкурентной борьбе за инвестора наши СЭЗ не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза", — заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Президент Беларуси убежден, что условия для белорусских свободных экономических зон на рынке Евразийского экономического союза нужно сделать как минимум равноценными.

При этом, по словам Александра Лукашенко, нужно определиться, бороться ли вообще за предприятия, которые функционируют в СЭЗ, поскольку на данный момент государство получает от функционирования СЭЗ чуть более двухсот миллионов долларов.

Более всего президента Беларуси поразила средняя зарплата в компаниях-резидентах свободных экономических зон.

"Компании и руководители там небедные, а зарплата — 350 долларов. Руководители эти аккуратненько подстроились к средней зарплате по стране и даже ниже, и хорошо себя чувствуют", — резюмировал Александр Лукашенко.

По итогам совещания решено, что резидентам свободных экономических зон в Беларуси за счет налоговых преференций компенсируют большую часть потерь от отмены в ЕАЭС с 1 января 2017 года таможенных льгот. Среди рассмотренных мер — послабления по уплате НДС и арендной платы за земельные участки, продление срока окончания деятельности белорусских СЭЗ, снижение порогового объема инвестиций при регистрации новых резидентов, пояснили в пресс-службе. Предусмотрено также расширение границ СЭЗ "Брест", "Гродноинвест" и "Витебск".

В настоящее время в Беларуси действуют шесть свободных экономических зон, в которых зарегистрированы 419 компаний.

Более подробно о совещании по развитию свободных экономических зон слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.