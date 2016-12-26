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Глава Госпогранкомитета отправлен в отставку
Пресс-служба президента сообщает об отставке председателя Государственного пограничного комитета Леонида Мальцева.
Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 27 декабря.
Согласно документу, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Пресс-служба президента сообщает об отставке председателя Государственного пограничного комитета Леонида Мальцева. Соответствующий указ был подписан...
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