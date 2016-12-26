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Журнал Dazed назвал лучшие модные видео 2016 года.

«Мы видели, как дизайнеры и журналы работали с признанными режиссерами, фотографами и кинематографистами, черпали вдохновение из культового кино, выбирали культурные иконы и изобретали новые и инновационные способы повествования», – цитирует издание «Газета.Ру ».

В список наиболее ярких модных видео вошла, к примеру, осенне-зимняя кампания Calvin Klein с музыкантом Фрэнком Оушеном.

Также отмечена работа Спайка Джонза для Kenzo, главную роль в этом проекте сыграла модель и актриса Маргарет Куэлли. Кроме того, в список попало видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther.

В перечень попало и видео Хармони Корина для Supreme с рэпером Gucci Mane. Наконец, журнал включил в свой список осенне-зимнюю кампанию Marc Jacobs, где снялись певица Кортни Лав, музыкант Мэрилин Мэнсон, актриса Сьюзан Сарандон и другие знаменитости.