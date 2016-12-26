"Сегодня для всего нашего центра очень большой праздник. Мы устраиваем новогоднюю елку для тех детей, которые живут в нашей стране с пересаженными органами. Это уже более 160 маленьких героев, которые были на волосок от смерти и которые благодаря тому, что в нашей стране эти технологи развиваются, получили шанс на жизнь. Сегодня это совершенно полноценные, активные, очень веселые дети", — сказал руководитель РНПЦ Олег Руммо.

Был на празднике и ребенок из Казахстана — первый в истории страны, которому пересадили печень. Первую часть операции ему проводили белорусские медики в ходе мастер-класса.

Подобный праздник для совсем юных пациентов трансплантологов в Беларуси устраивают регулярно.