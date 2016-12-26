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Роналду признали лучшим спортсменом Европы

27.12.2016 19:29 — Разное | Tut.by  
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Криштиану Роналду. Фото: realmadrid.com

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие 27 европейских новостных агентств, сообщает El Mundo Deportivo во вторник, 27 декабря.

В тройку лучших также вошли британский теннисист Энди Маррей (первый номер рейтинга АТР) и венгерская пловчиха Катинка Хоссу, завоевавшая три золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Опрос был организован польским новостным агентством Polska Agencja Prasowa.

12 декабря Роналду в четвертый раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года. Также в 2016 году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.

 
 
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Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли...

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