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Роналду признали лучшим спортсменом Европы
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие 27 европейских новостных агентств, сообщает
В тройку лучших также вошли британский теннисист Энди Маррей (первый номер рейтинга АТР) и венгерская пловчиха Катинка Хоссу, завоевавшая три золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Опрос был организован польским новостным агентством Polska Agencja Prasowa.
12 декабря Роналду в четвертый раз
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Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли...
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