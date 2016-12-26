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Президент уволил главу ГПК
27.12.2016 21:47 — Разное | Ежедневник
В соответствии с указом президента Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как следует из президентского указа, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря.
Леонид Мальцев родился в 1949 году в деревне Ветеневка Слонимского района. Один из чиновников-долгожителей. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета.
Правда, первый раз у руля Минобороны Мальцев находился недолго (1995−1996 гг.). Был уволен «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера»: появление в общественном месте в нетрезвом виде, пишет
Но уже в 2000—2001 гг. он пребывал в ранге заместителя госсекретаря Совбеза, а в 2001—2009 гг. вновь возглавлял Минобороны. В декабре 2009 года назначен госсекретарем Совета безопасности. Спустя четыре года ему доверили Госпогранкомитет.
Имеет высшее воинское звание — генерал-полковник. Награжден орденом Воинской Славы, Орденом «За службу Родине» I степени, российским орденом Дружбы, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2 и 3 степени, медалями.
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В соответствии с указом президента Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба...
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