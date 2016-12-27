Хоккеисты минской «Юности» выиграли в Гродно у ближайшего преследователя в чемпионате Беларуси и укрепили лидерство в экстралиге, оторвавшись от «Немана» уже на 7 очков.

«Неман» — «Юность-Минск» — 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

27 декабря. Гродно. Ледовый дворец. 2740 зрителей.

Судьи: В. Наливайко, А. Шрубок, П. Бадыль (все -Минск), М. Белевич (Новополоцк).

«Неман»: Трус (59.02); Коршунов (К) — Бадун, К. Брикун — Боярчук — Дадонов; Казнадей — Дорофеев (А), Лаакконен — Пасют — Кислый; Е. Степанов — Метлюк, Клименко — Богдановский — Горбаченко; Стефанович — Жидких (А) — Лисичкин; Марченко, С.Малявко.

«Юность-Минск»: Тряничев; Претнар — Ерохо, Михнов — Корсо (А) — К. Захаров; О. Горошко — Э. Шевченко, Когалев — Туркин — А. Елисеенко; Ковачевич — Черноок (К), Парфеевец — Развадовский — Ефименко (А); Шелег — В. Макрицкий, Абакунчик — А. Каракулько — Мелешко.

Шайбы: 0:1 — Когалев (Туркин, Елисеенко, 3.29), 0:2 — Развадовский (Михнов, Претнар, 4.50, в большинстве), 1:2 — Е. Степанов (Лаакконен, Дорофеев, 8.41, в большинстве), 2:2 — Горбаченко (Клименко, Метлюк, 18.47, в большинстве), 2:3 — Корсо (К.Захаров, Михнов, 19.04), 2:4 — Ефименко (Черноок, 34.07).

Броски: 30−31 (11−14, 7−8, 12−9).

Штраф: 6 (Лаакконен, Казнадей, Клименко) — 8 (Когалев, Абакунчик, Черноок, В. Макрицкий).

Лучшие игроки матча: Метлюк — Корсо, Тряничев.

Видео: nemangrodno

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Почти все шайбы были заброшены в первом периоде, который вместил в себя спурт «Юности», быстро создавшей и растерявшей задел в 2 шайбы, а также важный гол минчан «в раздевалку».

В оставшихся двух периодах была заброшена всего одна шайба, и она на счету минчан, которые укрепили свой перевес на 35-й минуте.

В третьем периоде «Юность» могла сделать преимущество еще более внушительным, но бросок Александра Когалева отразила перекладина.

Солигорский «Шахтер» перед новогодней паузой улучшил настроение новому тренерскому штабу под руководством Владимира Цыплакова, который в 6 предыдущих матчах добился всего одной победы.

«Шахтер» — «Металлург-Жлобин» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

27 декабря. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 640 зрителей.

Судьи:: В. Жаглов, В. Пляц (оба — Новополоцк); В. Гоцуля (Минск), Е. Поляков (Гомель).

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Левша — Камбович — Робинсон; В. Сушко — Дурнов, Чуприс (К) — Михалев — Демков; Достанко — Летов, Малиновский — Карабанов — Левко; Кунцевич — Никулин — Черников; Рядинский, Андрущенко.

«Металлург»: Шегало; Бусилко — Шуба, Кувеко (К) — Т. Филин — Даниленко; Маслеников — Киречко, Дашков — Марщёнок — Вергунов; Н. Гаврилёнок — Шаповалов, Аникин — Самохин — Кубраков; Кашкар — Пухловский — Н. Михайлов; Кравченко.

Шайбы: 1:0 — Кунцевич (Черников, Никулин, 14.10), 2:0 — Видгрен (Черников, Никулин, 31.35), 3:0 — Летов (Левша, 44.21), 4:0 — Михалев (Видгрен, Левша, 48.36), 5:0 — Камбович (Достанко, 51.54).

46.34 — Михалев не реализовал штрафной бросок (вратарь парировал).

Броски: 26−22 (10−5, 5−9, 11−8).

Штраф: 12 (Достанко, Левша — 4, Летов, командный штраф — 4) — 4 (Аникин, Самохин).

Лучшие игроки матча: Видгрен, Кунцевич — Даниленко.

В поединке с «Металлургом» хоккеисты забросили шайб больше, чем в 6 предыдущих встречах, где в сумме сумели поразить ворота лишь 4 раза.

Ближайшие преследователи «Шахтера» гомельчане одержали четвертую победу кряду, взяв верх над фарм-клубом минского «Динамо», который двумя днями ранее добыл буллитную победу над «Юностью».

«Гомель» — «Динамо-Молодечно» — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

27 декабря. Гомель. Ледовый дворец. 1000 зрителей.

Судьи: А. Запольский (Брест), П. Амосов, В. Зинченко, А. Ялошевский (все — Минск).

«Гомель»: Лобанов; Заламай — Горанин, Тополь — А. Колосов — Брахманис; Шведов — Прус, Ревенко — И. Мядель (к) — П. Волчек; Хоромандо — Рублев, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Сачивко — Чеботков, Мусиенко — Фадеев — Зимин.

«Динамо-Молодечно»: М. Карнаухов; Мохорев — Мицкевич, Воронов — Семочкин — Феоктистов; Зозон — Знахаренко, Землянкин — С. Дудко (к) — Васильчук; М. Божко — Клявзо, Гринь — Спешилов — Касков; Линник.

Шайбы: 1:0 — И. Мядель (П.Волчек, Ревенко, 6.00, в большинстве), 1:1 — Васильчук (Линник, Семочкин, 23.24), 1:2 — Воронов (Мицкевич, Феоктистов, 29.06, в большинстве), 2:2 — Прус (Ревенко, И. Мядель, 45.39, в большинстве), 3:2 — П. Волчек (Рублев, 47.37), 3:3 — Семочкин (Мицкевич, Феоктистов, 53.04, в большинстве), 4:3 — Тополь (П.Волчек, 54.51).

Броски: 27−34 (12−9, 9−17, 6−8).

Штраф: 10 (П.Волчек, Прус, Тополь, Сусло, Брахманис) — 6 (Мохорев, Зозон, командный штраф — 2).

Лучшие игроки матча: И. Мядель, Волчек, Семочкин.

В слабейшей шестерке 27 декабря состоялись три матча:

«Брест» — Беларусь U20 — 2:1.

«Химик» (Новополоцк) — «Витебск» — 3:2

«Могилев» — «Лида» — 2:7.

26 декабря в «нижней» шестерке прошел еще один поединок:

«Брест» — Беларусь U20 — 1:4.



Фото: hockey.by

На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.