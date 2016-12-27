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В Гродно столкнулись Audi и VW Passat: пострадали два человека
В Гродно на улице Брикеля столкнулись два автомобиля: в результате ДТП два человека получили тяжелые травмы, машины также получили серьезные механические повреждения.
ДТП произошло около 20.00: водитель VW Passat ехал прямо, а Audi поворачивала налево. Со слов водителей, они оба ехали на зеленый, однако, по предварительной версии, водитель Audi не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение, Audi врезалась в VW Passat, машину отбросило, и она сбила пешехода. Сильно пострадала женщина, ехавшая в VW Passat: она получила ушиб грудной клетки, резаную рану ноги. С ней был ребенок — мальчик 5−6 лет, он не пострадал, но сильно испугался, у него сильный шок. Травмы получил также пешеход — у парня ушиб колена и раны на лице. Пострадавшие госпитализированы.
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Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
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