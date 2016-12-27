﻿﻿ В Гродно столкнулись Audi и VW Passat: пострадали два человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гродно столкнулись Audi и VW Passat: пострадали два человека

27.12.2016 21:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно на улице Брикеля столкнулись два автомобиля: в результате ДТП два человека получили тяжелые травмы, машины также получили серьезные механические повреждения.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

ДТП произошло около 20.00: водитель VW Passat ехал прямо, а Audi поворачивала налево. Со слов водителей, они оба ехали на зеленый, однако, по предварительной версии, водитель Audi не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение, Audi врезалась в VW Passat, машину отбросило, и она сбила пешехода. Сильно пострадала женщина, ехавшая в VW Passat: она получила ушиб грудной клетки, резаную рану ноги. С ней был ребенок — мальчик 5−6 лет, он не пострадал, но сильно испугался, у него сильный шок. Травмы получил также пешеход — у парня ушиб колена и раны на лице. Пострадавшие госпитализированы.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус разбіў у рэжымнай зоне на мяжы з Польшчай 8 бутэлек з алкаголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика