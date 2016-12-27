Несмотря на еще большее сокращение Россией поставок нефти в Беларусь в IV квартале, Белстат отчитался об улучшении динамики в промышленности: минусовой индекс объема промышленного производства снизился в январе-ноябре до минимального за 2 года (-0,9%), а в ноябре – вырос до максимального за 2 года месячного значения (+5,1%) – к соответствующему месяцу прошлого года.

Годовой индекс также улучшается: с 93,4% в календарном 2015-ом до 99,1% в 12-месячный период “декабрь-15 – ноябрь-16”, и даже есть вероятность достижения 100% по итогам календарного 2016-го.

Однако в долларовом эквиваленте объем промышленного производства остается низким – на уровне 2007-го года, а его годовой (12-месячный) размер впервые за 9,5 лет стал ниже $40 млрд (в календарном 2015-м было $46,8 млрд). Хотя в реальном (количественном) выражении объем производства сейчас выше, чем тогда.

Динамика в формате «за период с начала года»

Индекс объема промышленного производства Беларуси в формате «за период с начала года», хотя и остается минусовым, но улучшился: в январе-ноябре он составил 99,1% (-0,9%) – это лучший показатель за почти 2 года.

Заканчивается самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства после 90-х годов.

Индексы производства по отраслям промышленности Беларуси в январе-ноябре (к январю-ноябрю 2015-го):

Как видно, наибольшее падение (в процентах к прошлому году) произошло в одном из самых существенных (удельный вес 13,7%, а до снижения поставок нефти - 15,7%), секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки (январь-ноябрь 2016-го к январю-ноябрю 2015-го – 85,9%).

Среди других значимых отраслей промышленности сильное падение отмечено в «резиново-пластмассовой» (из-за сокращения выпуска автомобильных шин и пластмассовых окон (сказалось падение объема строительных работ в Беларуси)) и в химической отраслях (из-за снижения выпуска калийных удобрений).

Наибольший же прирост за 11 месяцев (к такому же периоду прошлого года) отмечен в секторе «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации», а также в секторе «производство электрооборудования».

Роль секторов промышленности в создании -0,9%-го индекса объема промышленного производства в январе-ноябре, где учитываются секторальные индексы и удельный вес сектора в промышленности – на диаграмме.

Большей частью именно «нефтяные санкции» России, приведшие к падению производства в этом секторе, и определили общий по стране минусовой индекс промышленности. Если бы не сокращение поставок нефти, и нефтепереработка не снизила бы из-за этого объем выпуска продукции, а остался, хотя бы, на уровне 2015-го (то есть индекс производства продуктов нефтепереработки был бы 100%, а не 85,9%), то, учитывая удельный вес нефтяной отрасли в промышленности, индекс промышленного производства Беларуси уже был бы выше 100%: сокращение в секторе «производство кокса и продуктов нефтепереработки» привнесло 2,1 минусовых процентных пункта в создании -0,9%-ного индекса января-ноября.

С другой стороны, поддержанию индекса способствовал «плюс» в самой значимой отрасли белорусской промышленности (удельный вес в промышленности Беларуси – 25,8%) – производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий: этот сектор добавил 0,7 плюсовых процентных пункта.

Сектор «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации», показавший самый большой процент прироста, а также сектор «производство машин оборудования, не включенных в другие группировки» дали по 0,4 плюсовых процентных пункта.

Объем промышленного производства в январе-ноябре

В январе-ноябре промышленными предприятими Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br71,288 млрд. Это, естественно, рекордное значение среди таких периодов всех предыдущих лет - благодаря инфляции. Но в долларовом эквиваленте ($36,04 млрд) сегодняшний уровень - это ниже 2007-го года.

Помесячная статистика

Несмотря на то, что в ноябре произошло еще большее снижение производства нефтепродуктов (с IV квартала поставки нефти из России сократились до 1-го млн т в месяц, 3-х млн. в квартал), в этом месяце белстат показал самый большой месячный процент роста за 2 года - +5,1% (в формате “к соответствующему месяцу прошлого года”).

Ноябрьские индексы производства по отраслям промышленности (ноябрь 2016-го к ноябрю 2015-го):

Как видно, сильнейшее падение производства нефтепродуктов не смогло снизить месячный индекс ноября по всей промышленности: в большинстве других отраслей ноябрьский индекс оказался свыше 100%, в том числе в главном секторе белорусской промышленности - производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, удельный вес которого – наибольший в стране.

В сравнении с октябрем выпуск промышленной продукции в ноябре вырос, в сопоставимых ценах, на 1,9%.

Относительно октября наибольший прирост в ноябре показан в секторе «производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования» – чуть ли не наполовину, а также вычислительной, электронной и оптической аппаратуры.

Наибольший же вклад в рост производства в ноябре относительно октября, учитывая удельный вес отрасли (в ноябре месяце - около 12%), привнес сектор снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – видимо, благодаря наступлению холодной погоды: резко увеличился расход газа, горячей воды на отопление.

Наибольшее же падение в ноябре относительно октября произошло в производстве транспортных средств и оборудования.

Объем производства в ноябре в денежном выражении - Br6,331 млрд. Исторический максимум в Br-рублях был в июне - Br6,890 млрд. Долларовый эквивалент ноябрьского объема производства - $3,264 млрд. В этом году месячный максимум $-эквивалента, пока что, $3,458 млрд (в том самом июне).

Среднемесячный $-эквивалент объема выпущенной промышленной продукции с начала 2016-го - $3,277 млрд. В 2015-ом было $3,853 млрд в среднем за месяц, в 2014-ом - $5,449 млрд. Максимальный месячный $-эквивалент - $6,764 млрд, зафиксирован в марте 2012-го. Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август).

Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август), дно кризисного 2009-го - $3,334 млрд (февраль). Так что августовский $-эквивалент – где-то на уровне 10-летней давности (август 2006-го – $3,324 млрд). А в феврале этого года месячный $-эквивалент упал, было, меньше $3 млрд. Хотя в физическом выражении объем промышленного производства сейчас больше.

Годовая статистика

Начавшееся с февраля снижение минусового индекса годового (12-месячного) промышленного производства, то есть улучшение этого макропоказателя промышленного сектора страны, сохраняется: с рекордного с 1998-го года -6,6% за календарный 2015-й индекс поднялся до -0,9% за отчетный 12-тимесячный период.

За год (за последние 12 месяцев, период “декабрь 2015-го - ноябрь 2016-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br71,288 млрд. С 2013-го года даже номинальный рост Br-рублевого выражения объема производства идет очень медленно, несмотря на постоянное инфляционное приращение.

Долларовый эквивалент годового промышленного производства опустился ниже уровня $40 млрд - до $39,6 млрд, что не только намного меньше, чем уже ниже годового объема в 2007-ом году.

Рекодное же значение годового $-эквивалента остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-ом. $-эквивалент календарного 2015-го - $46,24 млрд.