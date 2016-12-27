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Видеофакт: летающая новогодняя елка появилась в США
27.12.2016 20:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Американские изобретатели подняли вверх новогоднюю елку с помощью специально сконструированного дрона. Запустить в управляемый полет небольшое, но не самое легкое дерево удалось при помощи трех электродвигателей.
Специалисты на этом не закончили свой эксперимент — они также показали, как при помощи дрона можно доставлять рождественские подарки.
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Инженеры с YouTube-канала FliteTest заставили взлететь новогоднюю елку. Смотрите на видео полет символа новогодних праздников.
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