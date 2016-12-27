Американские изобретатели подняли вверх новогоднюю елку с помощью специально сконструированного дрона. Запустить в управляемый полет небольшое, но не самое легкое дерево удалось при помощи трех электродвигателей.

Специалисты на этом не закончили свой эксперимент — они также показали, как при помощи дрона можно доставлять рождественские подарки.