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РПЦ утвердила текст молитвы о прощении греха аборта

27.12.2016 20:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Синод Русской православной церкви принял во вторник решение утвердить текст молитвы о прощении убийства нерожденных, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

РПЦ утвердила текст молитвы о прощении греха аборта
© flickr.com/ Hernán Piñera
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Глава отдела Владимир Легойда назвал утверждение "Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)" "очень важным". Текст молебна, добавил Легойда, отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Русская православная церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

 
Теги: Минск
 
 
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Текст молебна уже отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

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