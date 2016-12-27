МИНСК, 27 дек – Sputnik. Синод Русской православной церкви принял во вторник решение утвердить текст молитвы о прощении убийства нерожденных, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Глава отдела Владимир Легойда назвал утверждение "Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)" "очень важным". Текст молебна, добавил Легойда, отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Русская православная церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).