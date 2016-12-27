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Как развили БМЗ Феоктистов и Филиппов, на что положили глаза австрийские Писецы и зять Кучмы, какой аккумуляторный бизнес создали пинчане и инвесторы из США – история развития металлургии в проекте EJ.BY и его генпартнера МТБанка.

1991

«Орловская группа» на БМЗ

Переведенные из союзной в республиканскую собственность предприятия металлургической отрасли передаются в управление сначала Государственному комитету по промышленности и межотраслевым производствам, а после его реорганизации - Министерству промышленности. В их рамках действует «металлургическое» управление, которое объединяет Белорусский металлургический завод, Могилевский металлургический завод имени А.Ф. Мясникова и Речицкий метизный завод.





фото: bdg.by

Во главе одного из самых молодых предприятий белорусской промышленности – Белорусского металлургического завода - с 1989 находится Юрий Феоктистов. С его именем связана десятилетняя история успешного развития этого предприятия в независимой Беларуси.

Юрий Феоктистов приехал в Жлобин в 1985 году из Орла. Там он занимал должность заместителя главного инженера на Орловском сталепрокатном заводе (ОСПАЗ). Выходцы из ОСПАЗа, так называемая «орловская группа», будут составлять большинство в руководстве БМЗ на протяжении многих лет, а БМЗ и ОСПАЗ будут сотрудничать в ряде направлений и проектов. Тесная связь двух предприятий породит слухи о возможной приватизации БМЗ в пользу орловских металлургов, которым покровительствует бывший спикер верхней палаты Госдумы, а потом орловский губернатор Егор Строев. Особенно активно эта возможность обсуждается в 1995, а потом в 2001 годах. ОСПАЗ до 2003 года входит в группу «Металлоинвест», принадлежащую одному из богатейших предпринимателей России Алишеру Усманову. В сфере его влияния и Оскольский электрометаллургический комбинат, являющийся важным партнером БМЗ.





Егор Строев, фото: cryptogsm.ru

Влияние «орловской группы» на БМЗ снизится, а потом практически сойдет на нет в 2002 году — после отставки генерального директора БМЗ Вадима Филиппова, также выходца из ОСПАЗа.

Метизная стратегия

В этом году на БМЗ запускается в эксплуатацию сталепроволочный цех N2. Расширение ассортимента метизной продукции и рост спроса на нее в начале 1990-х на время ставят крест на предложениях ряда экспертов развивать на базе жлобинского предприятия трубное производство.

Ставка на метиз приносит дивиденды - при относительно небольших физических объемах производство метиза обеспечивает заводу основные объемы валютных поступлений. В 2000 году запускается сталепроволочный цех N3, а доля БМЗ на мировом рынке металлокорда вырастает до максимума - около 12%.

Уход с завода «метизников» Юрия Феоктистова и Вадима Филиппова не остановит развитие этого направления, но переведет его в разряд второстепенных. С 2004 года приоритетом в дальнейшем развитии БМЗ становится трубное производство.

1992

Пинские аккумуляторщики

Создают свой бизнес (Группа ПАК) пинчане Виктор Лемешевский и Александр Попок.





Виктор Лемешевский, фото: ced.by

Бизнесменам удалось привлечь в Пинск одного из крупнейших мировых производителей свинцовых аккумуляторов, американский концерн Exide Technologies. Его польская дочка стала инвестором и соучредителем совместного предприятия, которое до 2012 года называется «Полесские аккумуляторы», а в настоящее время - «Эксайд Технолоджиз». У Виктора Лемешевского и Александра Попка в нем 25% акций, компания производит аккумуляторные батареи под брендом «Зубр». С 2013 года она реализует инвестиционный проект по созданию полного цикла производства свинцовых аккумуляторных батарей стоимостью 20 млн евро. Мощность завода, который обеспечивает около 5% промышленного производства Пинска, в 2018 году должна составить 1,5 млн штук единиц продукции.





фото: 1abk.by

Сырьем производство «Эксайд Технолоджиз» обеспечивает завод «БИТ-Сплав», входящий в состав Группы ПАК и выпускающий в Белоозерске свинец и сплавы на его основе. Также Группа ПАК занимается дистрибуцией собственных и импортных аккумуляторов, производит сельскохозяйственную технику и оборудование и оказывает транспортные услуги. Дочерние компании группы находятся в Беларуси, России и Польше.

1993

«Металлические» капиталы

В середине 1990-х в топ-25 влиятельных бизнесменов Беларуси входят два металлотрейдера.





фото: gnti.ru

В 1993 году с основания «Рамос-групп» начинает бизнес-карьеру Геннадий Гаврис. Развивая «металлическую» тему, он инвестирует на малой родине – в Молодечно – в «Первый трубный завод «Рамос». Потом по постановлению премьера Сергея Линга бизнесмен получает часть помещений местного завода железобетонных изделий под «Второй трубный завод «Рамос». В условиях российского кризиса 1998-1999 года Гаврис залазит в долги и вынужден продать производственные активы.

Дистрибуция металлопроката, а также смежные направления (производство металлоконструкций и пр.) являются сегодня основной частью бизнеса еще одного крупного предпринимателя 1990-х, основателя компании «Дайнова» Адама Палюховича. Он начинает торговать металлами, когда бренд «Дайнова» отождествляется еще только с компьютерами. С середины 1990-х «Дайнова» становится одним из крупнейших игроков рынка металлопроката Беларуси. Она, в частности, активно сотрудничает с Объединенной металлургической компанией российского бизнесмена Анатолия Седых. Сегодня в группу компаний, контролируемых Адамом Палюховичем, входят «Дайнова», «Вильчиния», «Каскад-пром», «Стальпоставка» и другие.

На посреднических поставках металла в Беларусь, главным потребителем которого является местный машиностроительный комплекс, делают первоначальные накопления капитала многие известные бизнесмены. Крупным металлоторговцем, до сих пор сохраняющим соответствующее подразделение в группе ОП НИИ ПКД, является Иван Бураковский.





фото: tut.by

С середины 1990-х годов для координации металлоторгового бизнеса на территории Беларуси открывают дочерние компании российские и украинские производители. Первой становится компания «Северсталь» Анатолия Мордашова. «СеверстальБелу» сегодня принадлежат металлосервисные центры со складами в Дзержинске, Шабанах и Гомеле.

«Второй трубный завод «Рамос» у Геннадия Гавриса в 2000 году выкупает его главный поставщик – Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина. «Второй трубный» преобразуется в Молодечненский трубопрокатный завод и становится базой для экспансии одной из крупнейших мировых металлургических компаний на белорусский рынок.

В 2005 году в Беларуси регистрируется Торговый дом «ММК-Белснаб» («дочка» Магнитогорского металлургического завода Виктора Рашникова), в 2007 – «Универсальная горно-металлургическая компания» (собственный трейдер металлургических заводов «Индустриального союза Донбасса» Сергея Таруты и Олега Мкртчана), в 2011 – «Мечел сервис Бел» («Мечела» Игоря Зюзина) и в 2013 году – «Метинвест Дистрибуция» (торговый филиал главного металлургического актива украинца Рината Ахметова).

1994

Внешняя экспансия БМЗ и австрийские Писецы





фото: belkap.com

В рамках освоения новых рынков сбыта БМЗ регистрирует свое первое совместное предприятие — Belastahl Aussenhandel в Германии. Доля белорусского предприятия в уставном фонде трейдера составляет 60%. Позже будут созданы еще два СП — Belmet Handelsgesellschaft в Австрии (доля БМЗ в уставном фонде 50%) и Bel –Kap –Steel в США (50%).

Дилеры берут на себя реализацию продукции и поиск клиентов, а также посредничество в привлечении ресурсов на приобретение сырья и оборудования для реконструкции предприятия. Партнером БМЗ в американском предприятии является австрийский металло- и лесотрейдер Pisec Group, который в лице его владельца Карла Писеца-старшего принимает активное участие в возведении завода в Жлобине в советские времена. Карл Писец-старший – влиятельное лицо в политике и экономике Австрии. Он на протяжении почти 13 лет входит в Федеральное собрание Австрии от Австрийской народной партии (OeVP), находится на руководящих должностях в различных государственных и общественных бизнес-структурах, является почетным консулом Сейшел. В 1994 году во главе фирмы его сменяет Карл Писец-младший. Офисы Bel –Kap -Steel находятся в литовской Клайпеде, немецком Мюльхайме (Рурский бассейн) и польских Катовицах.

Во время своего присутствия на белорусском рынке Pisec Group торгует лесом, открывает ресторан, а в 2001 году пытается получить в Беларуси вторую лицензию на строительство и эксплуатацию сотовой связи в стандарте GSM. В ходе тендерных торгов австрийская фирма входит в финальный пул из 5 претендентов на лицензию, но в итоге уступает российской МТС.

В начале 2000-х на фоне скандальных отставок сначала Юрия Феоктистова, потом Вадима Филиппова работа БМЗ в рамках совместных предприятий будет подвергнута ревизии со стороны контрольных органов и некоторых новых партнеров завода. Бывших руководителей БМЗ пробуют обвинять в том, что они создают льготные условия для посредников, которые якобы выкачивают деньги с завода. Но все совместные предприятия, созданные в этом периоде, действуют до сих пор.

1995

Первый визит Лукашенко на БМЗ

Муссируется информация о возможной приватизации БМЗ в пользу заинтересованных российских структур. Ее развенчивает Александр Лукашенко, который в ходе своего первого визита в Жлобин заявляет, что никогда не отдаст олигархам перспективное предприятие, принадлежащее народу.

Выступление президента на БМЗ предваряет свертывание в Беларуси приватизационных процессов. Вскоре завод будет включен в список государственных предприятий, которые не подлежат приватизации.

В этом году БМЗ и ОСПАЗ при участии ряда других структур создают закрытое акционерное общество «Межгосметиз», которое должно упрочить деловые отношения между двумя предприятиями. «Межгосметиз» помогает БМЗ в поставках металлолома, БМЗ, в свою очередь, предоставляет ему эксклюзивное право на продажу продукции на российском рынке.

1996

Первая модернизация БМЗ

Начинается первый этап масштабной реконструкции БМЗ.

В завод планируется вложить в течение пяти лет около 115 млн долларов и сделать упор на выпуске высококачественной катанки для производства корда, а также на расширении кордного производства. Корд имеет стабильный спрос на европейском рынке. БМЗ вынужден одно время ограничивать поставки в Россию для того, чтобы удовлетворить спрос своих европейских и американских клиентов – Continental, Michelin, Cooper, Goodyear и других.

Реконструкцию осуществляет австрийская инжиниринговая компания Voest Alpine, которая является в советские времена подрядчиком при возведении завода в Жлобине. По итогам первого этапа реконструкции объем производства увеличивается с 1 млн до 1,4 млн тонн стали в год, мощности по корду растут с 50 тыс. тонн до 70 тыс. тонн. Однако величина ресурсов, которые отвлекаются на эти цели, и некоторые нюансы кредитных договоров (среди них преобладают не долгосрочные, а средне- и краткосрочные соглашения) вскоре приводят к образованию значительной внешней задолженности предприятия.

Зять Кучмы на Могилевском металлургическом заводе





Виктор Пинчук, фото: gigapix.net

В этом году приватизируется Могилевский металлургический завод, специализирующийся на выпуске чугунных труб, дроби и литья. Инвестором становится украинская группа «Интерпайп», принадлежащая зятю украинского президента Леонида Кучмы - Виктору Пинчуку.

«Дочка» «Интерпайпа» - американская фирма Boston Trading Conn. - приобретает 38,8% акций завода за 5,4 млн долларов. По инвестиционному соглашению с белорусскими властями Виктор Пинчук получает приоритетное право на приобретение еще 25% акций ММЗ в случае успешного выполнения своих обязательств.

В 1998 году инвестор безуспешно пытается реализовать опцион и соглашается на компромисс. «Интерпайп» приобретает еще 5% акций за 3 млн долларов, но уменьшает объем инвестиций в развитие производства. К 2006 году в результате изменений доля украинского инвестора в уставном фонде ММЗ сокращается до 38,6%, а доля государства возрастает до контрольного пакета – 54%.

Но к этому времени Виктор Пинчук уже не является акционером ММЗ. В рамках раздела активов «Интерпайпа» со своими бывшими партнерами акции могилевского завода остаются у Assets Management Group, подконтрольной Александру Дементиенко (Украина) и Михаилу Щеголевскому (Россия).

1998

Союзный «Межгосметиз»

В этом году подписывается межправительственное соглашение о создании Межгосударственной финансово-промышленное группы «Межгосметиз». В ее рамках сотрудничество БМЗ и ОСПАЗа должно развиваться уже на союзном уровне.

В состав МФПГ «Межгосметиз» с белорусской стороны входят БМЗ, «Белвнешэкономбанк», Исследовательский центр металлургии при НАН Беларуси, с российской — ОСПАЗ, «Технобелмет», завод им. Медведева.

Однако этот союзный проект не получит развития, хотя на бумаге МФПГ «Межгосметиз» существует до сих пор.

1999

Арест Феоктистова и борьба за кресло главы БМЗ

61-летний генеральный директор БМЗ задержан сотрудниками «Алмаза» во время утренней пробежки рядом со своим домом в Жлобине. Практически одновременно арестованы Эдуард Эйдин, главный идеолог схем увеличения золотовалютных резервов белорусского государства, и крупный «придворный» бизнесмен, владелец многопрофильного холдинга «Контогрупп» Виктор Лагвинец.

Юрий Феоктистов обвинен в незаконной хозяйственной деятельности, которую он якобы осуществлял при участии владельца «Контогрупп». Экс-глава БМЗ просидит 4,5 месяца в следственном изоляторе МВД в Жодино, а потом будет отпущен, по информации некоторых СМИ, по личной просьбе орловского губернатора Егора Строева к Александру Лукашенко.

Переехав в Россию, Юрий Феоктистов возглавляет компанию «Урал-корд», созданную в 2000 году Магнитогорским калибровочным заводом и «Межгосметизом» для развития производства металлокорда. «Урал-корд» через некоторое время превращается в крупного производителя металлокорда в СНГ и в одного из главных конкурентов белорусского завода.

Новым генеральным директором БМЗ назначен заместитель Юрия Феоктистова по метизному производству Вадим Филиппов. Конкуренцию ему пытается составить технический директор Александр Фоменко, у которого немало сторонников в силовых структурах и в ряде заинтересованных министерств. После поражения в борьбе за кресло директора БМЗ Александр Фоменко увольняется и возглавляет Молдавский металлургический завод, сначала входящий в группу компании «Итера», а потом купленный Алишером Усмановым.

2000

Американские санкции против БМЗ

По заявлению группы американских металлургических компаний правительство США начинает антидемпинговое расследование в отношении поставок на американский рынок арматурной стали. В числе производителей из 12 стран под него подпадает и БМЗ.

В 2001 году на арматуру БМЗ введена защитная пошлина, что уменьшит объемы поставок белорусского завода на американский рынок. БМЗ попытается компенсировать прекращение поставок арматуры наращиванием экспорта другой продукции, в первую очередь, корда.

2001

Смена власти на Могилевском металлургическом заводе

Отправлен в отставку директор Могилевского металлургического завода Арнольд Бондарюк, при котором начинается проект с украинской группой “Интерпайп”.

Его снимают за невыполнение экономических показателей. Наблюдательный совет утверждает директором Виктора Родионова. Этот выходец из российского Белорецкого металлургического завода тремя годами ранее претендовал на кресло директора БМЗ.

Виктор Родионов недолго руководит вторым по значению металлургическим предприятием страны и также уходит с ММЗ, а сам завод в 2006 году передается в подчинение Белорусскому металлургическому заводу.

2002

Скандалы на БМЗ и отставка Филиппова

Уходит с БМЗ Вадим Филиппов.

Официально его отставку объясняют «невыполнением прогнозных показателей». Но независимые источники в качестве главной причины называют борьбу за неофициальный контроль над предприятием двух влиятельных ведомств - КГБ и КГК.

Масла в огонь подливает Вадим Филиппов, который на страницах белорусских СМИ обвиняет главу КГК Анатолия Тозика в том, что тот добивается привилегий для отдельных фирм. В их числе Вадим Филиппов называет американскую фирму El Petroleum, которую возглавляет экс-минчанин Сергей Клемантович. Годом ранее El Petroleum выкупает у литовского правительства энергетический долг Беларуси и получает право провести на его сумму (около 30 млн долларов) энергозачеты. El Petroleum оттесняет «Межгосметиз» и получает эксклюзивное право на реализацию корда на российском рынке. Вадиму Филиппову удается уехать в Россию на ОСПАЗ, Сергей Клемантович свернет бизнес в Беларуси после временного задержания.

Но в этом же году вокруг БМЗ вспыхивает новый скандал. Задержаны несколько менеджеров завода, которые имеют отношение к заключению соглашений с английской компанией Miramex. Начинается так называемое «дело Александра Сманцера», который представляет интересы Miramex в Беларуси. Miramex на завод приводит Вадим Филиппов - с целью поправить фнинасовое положение предприятия. БМЗ в начале 2000-х оказывается на грани банкротства в связи с необходимостью погашения крупных банковских кредитов. Большинство из них выделено на короткие и средние сроки российским «Альфа-банком». Miramex находит возможность предоставить заводу 30 млн долларов для погашения российских кредитов в обмен на привилегии в посредничестве при сбыте продукции завода. Но в итоге Александр Сманцер осужден, Miramex отстранен от сотрудничества с БМЗ, а погашение долгов завода берет на себя казна.

Некоторое время обязанности генерального директора БМЗ исполняет заместитель министра промышленности Иван Демидович. В самом конце года новым руководителем БМЗ назначается Николай Андрианов, до этого возглавлявший гомельский завод “Центролит”. Николай Андрианов считается креатурой так называемого “гомельского клана”, который широко представлен в этом периоде в руководящих органах страны. Новый руководитель БМЗ обещает проводить честную и прозрачную политику на предприятии, исключив всякую “эксклюзивность” для тех или иных коммерческих структур.

2004

Трубное будущее и настоящее БМЗ

В этом году на рассмотрение выносится новый глобальный проект развития Белорусского металлургического завода – создание на жлобинском предприятии производства бесшовных стальных труб.

Несмотря на наличие серьезных конкурентов на рынках и значительные объемы инвестиций через год проект будет одобрен Александром Лукашенко. БМЗ планирует занять 1,5% мирового рынка этой продукции, объемы производства должны вырасти до 2 млрд долларов в год.

Запуск нового производства состоится во второй половине 2007 года. Его мощности рассчитаны на выпуск 250 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, предназначенных для коммунальщиков, нефтяников, строителей и машиностроителей. На проектную мощность не удается выйти. В 2010 году выпущено – 97 тыс. тонн, в 2011 - 117 тыс. тонн, в 2012 – 124 тыс. тонн, 2013 – 129 тыс. тонн, в 2014 – 125 тыс. тонн, в 2015 -111 тыс. тонн.

Ломовые источники

БМЗ, у которого с ростом мощностей сокращается внутренняя сырьевая база по лому, создает собственное заготовительное подразделение в России - «Торговый дом БМЗ».





фото: sobachiimir.ru

В его составе находятся четыре площадки - в Брянской области, по одной в Смоленске, Москве и Калужской области. 40% в Торговом доме «БМЗ» имеет российская компания «БеларусЮгсервис» (Азов), принадлежащая гражданину Республики Беларусь, дистрибутору сельскохозяйственной техники белорусских и европейских заводов на юге России Станиславу Колоско.

В 2012 году при создании холдинга «Белорусская металлургическая компания» в ее состав включается система заготовки и переработки лома в стране – Государственное объединение «Белвторчермет». Квоты на заготовку лома черных и цветных металлов ежегодно регулируются правительством и на протяжении 2010-х в среднем составляют 1,5 млн тонн по черным металлам и 20 тыс. по цветным.

Россельское предложение

Свердловский губернатор Эдуард Россель по итогам встречи с Александром Лукашенко делает заявление, что белорусская сторона готова пойти на частичную приватизацию БМЗ.

В частности, предполагается, что будет создано совместное предприятие по выпуску трубной заготовки на мощностях БМЗ. Участником с российской стороны готова стать «Трубная металлургическая компания», контролируемая Дмитрием Пумпянским. Дальше заявления дело не идет.

Китайские проекты предприятий Минпрома

В 2000-х технологический уровень белорусской промышленности еще интересен самой динамично развивающейся экономике мира – Китаю.

В этом году БМЗ открывает совместное предприятие - Belmet (Shanghai) Trading Company. Его задачей является расширение рынков сбыта, а также возможное привлечение кредитных ресурсов для реконструкции жлобинского завода.

В Китае работают другие предприятия белорусского Минпрома. В 2009 году БелАЗ и китайская компания CATIC Supply (входит в China National Aero-Technology International Supply Corporation) открывают в Пекине сборочное и дистрибуционное предприятие AVIC-BelAZ Mine Trucks. «Гомсельмаш» в этом же году создает базу для продвижения своей продукции в виде совместной сборочной компании с харбинской Dongjin Group, а в 2015 году - открывает еще один завод с чунцинской Industrial Сorporation Jungshen.

2006

Укрупнение БМЗ

В начале года указом президента на базе Белорусского металлургического завода создается производственное объединение.





фото: pinsknews.by

В управление БМЗ передаются металлургические активы Беларуси - Речицкий метизный завод, государственные акции Могилевского металлургического завода и «Завода швейных машин» (Орша). Цель проекта - под гарантии БМЗ получить дополнительные ресурсы для развития этих производств и обеспечить их оборотными средствами, сырьем и материалами.

2009

Очередная смена власти на БМЗ

На фоне расследования так называемого «охотничьего дела», в котором фигурируют высокопоставленные чиновники Гомельской области, и ухудшения экономических показателей флагмана белорусской промышленности тихо уходит в отставку один из представителей «гомельского клана» во власти, «Заслуженный металлург Республики Беларусь» Николай Андрианов.

Через некоторое время он трудоустраивается на Молдавском металлургическом заводе, контролируемом структурами российского и украинского бизнесменов Алишера Усманова и Рината Ахметова. Николая Андрианова сменяет у руля крупнейшего металлургического предприятия страны его заместитель Анатолий Савенок.

В 2011 году, после доклада Анатолия Савенка президенту и председателю КГБ Вадиму Зайцеву о ситуации на заводе, появляется информация о возможном привлечении к уголовной ответственности ряда действующих топ-менеджеров БМЗ, а также его бывшего руководителя Николая Андрианова. Однако дело не получает развития.

2012

Перспективные планы для БМЗ

В рамках провозглашенной в этом году новой промышленной политики, утвержденной постановлением правительства, белорусским металлургам ставится задача увеличить выплавку стали к 2020 году с 2,5 млн до 3 млн тонн в год.

К этому времени по ежегодным объемам производства стали Беларусь входит в топ-40 стран мира, составляемом Всемирной ассоциацией производителей стали (Worlsteel). Один из соседей нашей страны по рейтингу – Люксембург.

В течение 2016 года Беларусь оказывается в числе европейских лидеров по спаду металлургического производства.

Литейный проект Шакутина

В этом году «Амкодор» Александра Шакутина начинает строительство крупного литейного производства в Жодино («Амкодор-Лит»).

Завод строится на базе выкупленного у местных властей законсервированного в 1994 году литейного цеха. В него в течение пяти лет планируется инвестировать 150 млн долларов. Предприятие собирается производить отливки из серого и высокопрочного чугуна и по бизнес-плану обеспечит работой 400 жодинцев.

2013

Дело профессоров БНТУ

Следственный комитет возбуждает дело в отношении трех известных профессоров-металлургов Белорусского национального технического университета.

Заведущий кафедрой “Металлургия” Давид Кукуй и ее работники Владимир Соболев, Александр и Ольга Чичко подозреваются в хищении бюджетных средств, которые выделяются в рамках госпрограммы прикладных научных исследований. Профессоры называют дело заказом “недоброжелателя и стоящих за ним коммерческих структур”. Летом 2016 года Минским городским судом выносится приговор – трое научных работников признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорены к различным срокам лишения свободы (с отсрочкой), конфискации и лишению права занимать руководящие должности. Чертвертый фигурант дела - Давид Кукуй - в 2014 году гибнет в автокатастрофе.

В 2015 году правоохранительными органами Беларуси задержан сын Давида Кукуя предприниматель Юрий Кукуй. Его подозревают в поставках оборудования на промышленные предприятия страны, в частности, на столбцовский литейный завод холдинга ММЗ в рамках коррупционных схем.

2015

«Первое место» жлобинцев

Белорусский металлургический завод (БМЗ), который является ядром Белорусской металлургической компании, возглавляе рейтинг самых убыточных акционерных обществ страны по итогам 2015 года и первого квартала 2016-го.

В конце этого года власти вынуждены пойти на экстренные шаги по улучшению ситуации на одном из флагманов белорусской промышленности. Указом президента предприятию разрешено выпустить валютные облигации на сумму 240,5 млн долларов, которые выкупят госбанки. Деньги предназначены на пополнение оборотных средств.

Благодаря помощи к середине 2016 года БМЗ улучшает финансовые показатели и даже выходит на небольшую прибыль.

2016

Мкртчанский холдинг

Акционер крупнейшей украинской металлотрейдинговой компании УГМК и металлургической группы «Индустриальный Союз Донбасса» Олег Мкртчан создает на базе своих активов в Беларуси холдинг «УГМК-Беларусь».





Олег Мкртчан, фото: livekuban.ru

В холдинг, внесенный в соответствующий реестр Минэкономики, включены два подразделения Украинской горно-металлургической компании в Беларуси – Универсальная горно-металлургическая компания и «БелУГМК».

«Универсальная горно-металлургическая компания» создана в 2007 году. Она продвигает на белорусском рынке продукцию входящих в «ИСД» металлургических заводов – Алчевского металлургического комбината, Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского и Днепропетровского трубного завода. Кроме Беларуси, сбытовые структуры Украинской горно-металлургической компании работают в России, Польше, Венгрии, Грузии и Чехии.

Олег Мкртчан – один из богатейших бизнесменов Украины. В рейтинге местного Forbes он занимает 33-е место с капиталом 127 млн долларов.