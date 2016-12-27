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За один вечер в Речице на "зебре" сбили двух пешеходов, один умер

28.12.2016 07:39 — Разное | Tut.by  
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Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 27 декабря в Речице. В обоих случаях водители сбили людей на "зебре". Подробности сообщает dneprovec.by.


Первое ДТП произошло примерно в 17.25. на улице Ленина. Водитель Opel Corsa, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не заметил пешехода. С серьезными травмами девушку доставили в больницу.


Спустя 20 минут — вторая авария, уже на перекрестке улиц Гомельской и Энергетиков. Водитель ВАЗ 2106 на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.


 
 
Ссылка на источник 21
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Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 27 декабря в Речице. В обоих случаях водители сбили людей на "зебре".

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