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За один вечер в Речице на "зебре" сбили двух пешеходов, один умер
Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 27 декабря в Речице. В обоих случаях водители сбили людей на "зебре". Подробности
Первое ДТП произошло примерно в 17.25. на улице Ленина. Водитель Opel Corsa, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не заметил пешехода. С серьезными травмами девушку доставили в больницу.
Спустя 20 минут — вторая авария, уже на перекрестке улиц Гомельской и Энергетиков. Водитель ВАЗ 2106 на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
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Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 27 декабря в Речице. В обоих случаях водители сбили людей на "зебре".
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