Клубы в игровых видах спорта живут от сезона к сезону. Но оглядываясь назад и подводя итоги календарного года, нельзя не отметить очевидный прогресс гандбольного чемпиона страны, который, вероятно, лучше всех белорусских клубов представил нашу страну в международных турнирах на данный момент. Выделим пять причин, которые подтверждают: 2016 год стал лучшим для брестской команды в ее истории.

Впервые — в 1/8 Лиги чемпионов

Всего второй за период существования суверенного гандбола Беларуси клуб из нашей страны выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для БГК это достижение и вовсе первое в истории. Путь в этот раунд не был легким и потребовал дополнительных стыков — таков регламент для команд не из элитных групп главного еврокубка континента. Победив датский «Скьерн» (ничья в гостях 31:31, победа дома 27:23), БГК вышел в 1/8 финала, и этот матч стал особенным событием для города. Не зря после встречи с «Виве» болельщики БГК были признаны лучшими в Европе за неделю по мнению официального сайта ЕГФ.

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Что касается поединка против будущего победителя Лиги чемпионов, то дважды чемпиону Беларуси удалось дать серьезный бой. В ходе первой игры в Бресте наша команда вела в счете, и только в самой концовке упустила победу над «Виве» — 28:32. К удивлению гандбольной Европы, БГК дал настоящий бой и в выездной встрече (30:33), в которой долгое время сохранялись шансы на положительный итог поединка. Команда достойно уступила лучшей команде Европы, но уже в этом году будет стремиться реабилитироваться.

Стартовав осенью уже в элитной группе Лиги чемпионов, БГК провел ряд неплохих встреч, в том числе, сенсационно победил дома чемпиона Бундеслиги «Райн Левен» (30:28) и одержал верх в столице Хорватии над завсегдатаем плей-офф турнира «Загребом» (27:22). В феврале и марте клуб ожидают три домашние встречи, в которых БГК может решить вопрос второго за два года выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. На этот раз — напрямую.

Разгром СКА в чемпионате и кубке страны

В начале апреля 2016 года БГК чуть не произвел сенсацию в Финале четырех «SEHA Газпром лиги». До победы над «Веспремом» не дотянули буквально пары минут. В итоге — ничья, а в серии пенальти сильнее был венгерский гранд. По завершении международных турниров брестчан ждало возвращение на внутренний фронт. Сражение против СКА несло свою интригу, ведь весной минский СКА усилился Сергеем Рутенко. В многочисленных интервью тренеры и игроки армейцев обещали нелегкую жизнь давним оппонентам из БГК. Но реальность оказалась несколько иной. Сначала были две победы на завершающей стадии чемпионата (36:31 в Минске, 34:26 в Бресте), затем виктория в финале кубка страны (совмещенным с мемориалом Анатолия Петровича Мешкова) (27:23), а вишенкой на торте стали три победы в финальной серии чемпионата Беларуси. Битвы, которую увидела Беларусь в 2015 году, не получилось. Шесть матчей — шесть побед БГК. Лигочемпионские игры и победы во внутренних турнирах вдохновили клуб на создание мотивационного видео, а болельщиков — на автопробег, в рамках которого десятки авто проехали от дворца спорта до Брестской крепости.

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Беспрецедентный благотворительный матч

Весь доход от продажи билетов на домашний матч с «Целе» был перечислен на лечение мальчику Диме Киричуну. При участии фонда «Шанс», внесшего остаток необходимой суммы, удалось собрать 20 тысяч долларов — беспрецедентная сумма для благотворительных матчей в Беларуси и, конечно, для игр, состоявшихся в 2016 году. БГК подал серьезный пример другим спортивным клубам — благотворительность может быть глобальной.

«Хотим выразить огромную благодарность команде БГК за игру, за материальную и информацию поддержу, за печать билбордов, за то, что у нас есть такие замечательные люди, как вы! Вы — лучшие! Отдельное спасибо фан-сектору: когда подняли огромные буквы „Дима, живи“, на глазах у нас и у многих болельщиков просто появились слезы. Сложно написать этот пост и отразить свое состояние полностью — просто переполняют эмоции», — такой была реакция родителей Димы.

«Мы благодарны такому известному спортивному клубу страны как БГК им. А.П. Мешкова за то, что вы откликнулись и оказали помощь Диме Киричуну. Инициативы, в рамках которых объединяются крупные организации и их сотрудники, а в вашем случае еще и болельщики, весьма важны. Игроки команды и болельщики БГК не только помогли финансово, но и транслировали Диме много частичек добра благодаря благотворительному проекту», — отметила директор фонда Наталья Маханько.

Масштабный день открытых дверей

Около 10 000 брестчан пришли 19 августа к брестскому дворцу спорта им. А.П. Мешкова, чтобы не только встретиться с командой, но и побывать на городском празднике, хедлайнерами которого стала популярная группа IOWA. А перед ее выступлением на сцену в полном составе поднялась команда, тренерский штаб БГК и учредитель клуба Александр Мешков, чтобы поблагодарить всех собравшихся за выросшую популярность клуба. Завершился вечер масштабным фейерверком, который мог увидеть весь город над Бугом.

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Популярный видеоконтент

Конечно, самое популярное видео сезона, собравшее только в социальных сетях более полумиллиона просмотров, мы показать не рискнем. Эпичный тайм-аут в Скопье и мотивация от главного тренера БГК Сергея Бебешко запомнятся надолго. При желании видео тренерской установки можно самостоятельно.

Однако и сам клуб генерировал впечатляющие видео, популярность которых выходила далеко за пределы гандбольной тусовки. К примеру, в подтверждение давнего утверждения БГК о том, что Брест — гандбольная столица, клуб снял видео по мотивам клипа группы «Ленинград». Ролик собрал около 42 000 просмотров.

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Флэш-моб «Манекен Челлендж» от БГК стал одним из лучших в Беларуси.

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Кроме того, БГК стал единственным крупным клубом страны, принявшем участие в праздновании 125-летия со дня Богдановича.

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А в преддверии новогодних праздников поздравил всех болельщиков известным хитом группы «Верасы», причем в съемках вместе с командой принял участие дуэт Ядвига Поплавская и Александр Тиханович.

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В общем, в Бресте делают очень много маркетинговых проектов, чтобы клуб из менее популярного вида спорта по сравнению с футболом или хоккеем всегда был на виду.

Уже в феврале возобновятся игры Лиги чемпионов. 9 февраля БГК принимает в Бресте венгерский «Пик». 7 февраля клуб также отмечает 80-летие со дня рождения заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова, а в апреле БГК отпразднует свое 15-летие.