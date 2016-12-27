Принято считать, что Новый год – праздник семейный или как минимум шумный, многолюдный, с салатами, тостами, песнями и пляскам до утра. Поэтому если по тем или иным причинам в этот день, вернее ночь, нам светит одиночество, настроение стремительно уходит в минус.

Что же делать, если в главный праздник года вы остаетесь наедине с собой?



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Во-первых, это не повод для того, чтобы полностью вычеркнуть это событие из своей жизни и тоскливо наблюдать со стороны за новогодними приготовлениями окружающих и мерцанием разноцветных огоньков в соседских окнах. Что вам мешает заняться такой же подготовкой? Зачем чувствовать себя чужой на этом празднике жизни, усугубляя и без того не веселый настрой? Поставить елку и создать в доме праздничную атмосферу можно даже в том случае, если вы собираетесь лечь спать в 22.00. Включайтесь во всеобщую сумасшедшую суматоху, покупайте новые елочные украшения, свечи, подарки (особенно себе, раз уж такое дело), побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким. Вся эта предновогодняя атмосфера и суета сама по себе создаст нужный настрой. Дальше надо думать о том, чем заняться непосредственно в новогоднюю ночь. Что можно предпринять?

Напроситься в гости

Конечно, не стоит ломиться в дом, где семейная пара, возможно, запланировала романтический вечер вдвоем. И вообще, реальность такова, что семейные пары предпочитают сбиваться в семейные кучи, и привечать одиночек им вроде как смысла нет. Но если вы точно знаете, что будет шумно, весело, многолюдно – у друзей, родственников, соседей – смело говорите: я приду. Никто не позволит вам в новогоднюю ночь сидеть в одиночестве – главное, не стесняйтесь в этом признаться.

Поехать на центральную елку города

Это только кажется, что выбираться ночью из теплой квартиры и ехать к городской елке, когда все нормальные люди сидят за праздничным столом – занятие бессмысленное. Слухи о том, что там собираются лишь пьяные маргинальные личности, сильно преувеличены. К елке едут со всего города, едут семьями, едут с детьми, едут шумными компаниями. Вместе, большой веселой толпой отсчитывают оставшиеся до наступления нового года секунды, открывают шампанское, зажигают бенгальские огни, поздравляют друг друга с Новым годом. Скучать не придется, в общем.

Пойти в ночной клуб

Поверьте, никому нет никакого дела до того, что вы пришли одна – в этом вы не уникальны. Да и Новый год сам по себе способен сгладить любые шероховатости. Праздничное настроение, атмосфера всеобщего счастья, «ура» под бой курантов. Выпьете бокал шампанского, пообщаетесь, потанцуете, станет скучно – сядете в такси и поедете домой спать с ощущением выполненного долга: праздник остался позади и больше он не грустный.



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Встретить Новый год в дороге

– Вы встречали Новый год в воздухе?

– Нет, и не хочу.

– И я не хочу, а что делать.

Пункт назначения здесь не важен: нам нужна дорога, сам процесс. Поезд, автобус, самолет; аэропорты, вокзалы; спешащие люди, елки под мышкой, мандарины в пакетах.

Новые впечатления, случайные попутчики – путешествие в новогоднюю ночь будет здорово отличаться от обычного. Почему бы и нет?

Встретиться с такими же одиночками

Накануне Нового года в социальных сетях начинают появляться паблики, созданные специально для тех, кто в этот праздник остается один: что-то вроде «клуба встречающих Новый год в одиночестве». При желании там вполне можно найти себе компанию, но в этой ситуации, конечно, не нужно забывать об осторожности – не стоит ехать неизвестно куда и неизвестно к кому. Здесь, скорее, лучше присоединиться к компании, которая собирается для того, чтобы встретить Новый год в каком-нибудь шумном заведении. В этом случае, если что-то пойдет не так, или новая компания придется не по душе, можно будет извиниться и спокойно уехать домой.

Уехать далеко

Здесь значение уже имеет не дорога, а пункт назначения, и вопрос, скорее, упирается в наличие средств. Как минимум можно махнуть на уикенд в ближнее зарубежье. Если же финансовые возможности позволяют, можно встретить Новый год, где угодно: хоть на берегу океана, хоть в Лапландии. Здесь и фантазия не нужна.

Устроить праздник для себя одной

Часто можно услышать: «я для себя не готовлю». Вроде как ради толпы голодных гостей стоять у плиты нам только в радость, а сама я могу перехватить на бегу бутерброд. Зато посуду мыть не придется. Так не пойдет. Избавляемся уже, наконец, от этих допотопных стереотипов и устраиваем себе полноценный праздник: с «богато» накрытым новогодним столом, свечами и разноцветными огоньками. Чтобы было веселее, включаем любимые новогодние фильмы.



colady.ru

Лечь спать

Да, вот так: просто лечь спать. Если не радует ни дорога, ни чужие лица, и сама мысль о праздновании в одиночестве по-прежнему вызывает панику и депрессию, черт с ним, с Новым годом. Кто сказал, что мы обязаны? Это далеко не первая и не последняя новогодняя ночь в нашей жизни. Сколько их еще впереди – шумных, веселых, грустных, разных? Можно просто взять и как следует выспаться. И встретить Новый год утром, 1-го января, пока все еще будут спать…

Счастливого Нового года! Вне зависимости от наличия компании.