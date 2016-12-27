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Суши из тостов и семги к новогоднему столу
28.12.2016 07:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Суши из хлеба — вкусно, просто и оригинально, а какой простор для различных вариаций!
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Какой тостовый хлеб взять — пшеничный или ржаной, выбирайте исходя из своих вкусовых предпочтений. Ржаной, например, хорошо сочетается с рыбой. Итак, берем два ломтика хлеба, обрезаем корочку. Хлеб должен быть мягкий, тогда будет хорошо крепиться по краям, каждый кусочек должен быть толщиной не более полсантиметра.
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Берем коврик для суши, накрываем его пищевой пленкой. Кладем хлеб на коврик краями внахлест. Накроем сверху хлеб пищевой пленкой и пройдемся по нему скалкой, немного надавливая. Особое внимание стыку ломтиков, стараемся пласт выровнять.
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Убираем пищевую пленку сверху, нижнюю оставляем пока. На хлеб наносим слой сливочного сыра. Сыр лучше всего сначала хорошенько перемешать. Тогда он будет легче и равномерней намазываться на хлеб. Сверху выкладываем тонко порезанную рыбу, а следующий слой будет из зелени, это могут быть листья салата, мелко порубленная зелень лука, укропа или петрушки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Сворачиваем пласт хлеба в плотный рулет при помощи коврика, как скручивают ролы, оборачиваем фольгой и отправляем на час в холодильник.
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Подается закуска так: рулет нарезается поперек на кусочки, каждый кусочек сверху украшается майонезом и посыпаем кунжутом.
© Sputnik / Людмила Янковская
Суши из хлеба
Приятного аппетита!
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Нежная закуска из хлеба обязательно понравится как любителям суши, так и их противникам.
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