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Герман: песни для российских артистов стоят от 3 до 10 тысяч долларов

28.12.2016 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым и Вячеславом Шараповым автор и исполнитель Герман Титов прокомментировал жалобы некоторых артистов о невостребованности внутри страны и неспособности конкурировать с зарубежными звездами.

"Меня спасает многофункциональность. Она дает возможность чувствовать себя комфортно и помогает выйти на зарубежные, в первую очередь, русскоязычные рынки, такие как Россия, Украина и Казахстан", — отметил Герман Титов в эфире радио Sputnik.

Певец не согласен с интернет-комментариями об отсутствии шоу-бизнеса в Беларуси и готов опровергнуть это личным примером.

"В марте вышел мой второй сольный альбом "Женщина", подкрепленный большим сольным концертом. В течение года новые песни моего авторства появились в репертуаре Азизы, Вадима Казаченко, Александра Буйнова, Александра Малинина и его дочери Устиньи. В частности, позитивную песню "Танцуй, как Петя" в исполнении Буйнова как композитор написал я", — сообщил Герман Титов.

Артист напомнил, что песни его авторства есть в репертуаре таких звезд, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Валерий Леонтьев. Также Герман Титов признался, что ждет нового года, в котором его новую песню исполнит российская звезда первой величины из ряда тех, кого очень любит массовая аудитория.

"Господин Лопатин — это аранжировщик "топовых" российских звезд, с которым мы постоянно сотрудничаем, сообщил мне о том, что песня уже записана. Какая звезда ее споет, я расскажу вам в следующем году", — рассказал Герман Титов.

Полную версию беседы с певцом, композитором и телеведущим Германом Титовым о белорусском шоу-бизнесе и востребованности песен за рубежом слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Каким был уходящий 2016 год для белорусского шоу-бизнеса, в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал автор хитов Николая Баскова, Валерия Леонтьева и Лолиты, белорусский...

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