Хоккеисты сборной России после стартового поражения от Канады одержали первую победу на молодежном (U20) чемпионате мира, который проходит в Торонто и Монреале.



Фото: worldjunior2017.com

Во втором поединке турнира 27 декабря россияне забросили 9 шайб и разгромили Латвию — 9:1 (3:0, 3:1, 3:0).

Самыми результативными в составе россиян стали Кирилл Капризов — 5 (3+2) результативных баллов, Александр Полунин — 4 (2+2), Михаил Воробьев — 4 (0+4) и Егор Рыков — 3 (0+3).



Заработавший 5 (3+2) очков капитан российской «молодежки» Кирилл Капризов с призом лучшему игроку матча. Фото: worldjunior2017.com

Белорусский нападающий Павел Карнаухов, принявший решение выступать за Россию и впервые пробившийся в состав на МЧМ, отметился заброшенной шайбой, на 18-й минуте сделав счет 3:0. Задрафтованный в 2015 году клубом НХЛ «Калгари» воспитанник минской «Юности» провел на льду 13 минут 37 секунд (23 смены), заработал 1 (1+0) бомбардирский балл, исполнил 3 броска в створ ворот, получил 2 минуты штрафа и завершил поединок с показателем ролезности «+1».



Воспитанник минской «Юности» Павел Карнаухов празднует первый гол за Россию на молодежном чемпионате мира. Фото: worldjunior2017.com

Отметим, что старший брат 19-летнего Павла Карнаухова 22-летний Михаил заигран за сборную Беларуси, а в нынешнем сезоне защищал ворота минского и молодечненского «Динамо». Отец братьев Карнауховых нынче руководит хоккейной школой "Юность".

В другом матче группы «В» в Торонто сборная Канады разгромила Словакию — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Поражает соотношение бросков в этом поединке — 44:6 (14:2, 17:1, 13:3) в пользу канадской дружины.

Турнирное положение в группе «В»:

1. Канада — 6 очков (2 матча; разница шайб 10−3)

2. США — 3 (1; 6−1)

3. Россия — 3 (2; 12−6)

4. Словакия — 0 (1; 0−5)

5. Латвия — 0 (2; 2−15).

В группе «А», которую принимает Монреаль, 27 декабря прошли два поединка, и оба завершились неожиданно. Швейцарцы вырвали в овертайме победу над фаворитами чехами, а датчане и вовсе одолели прошлогодних чемпионов мира. Правда, стоит отметить, что финны не смогли собрать всех лучших игроков, поскольку лидеры минувшего созыва нынче выступают в НХЛ.

Чехия — Швейцария — 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1).

Дания — Финляндия — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Чехия — 4 (2; 5−5)

2. Швеция — 3 (1; 6−1)

3. Дания — 3 (2; 4−8)

4. Швейцария — 2 (1; 4−3)

5. Финляндия — 0 (2; 3−5).

28 декабря на МЧМ в Канаде пройдут два поединка: Швейцария — Швеция и Словакия — США.

Победителем прошлого молодежного чемпионата мира стала сборная Финляндии, в драматичном финале обыгравшая россиян.