Новогодние праздники - не то время, когда хочется тратить много времени на приготовление праздничных угощений. Мы подобрали для вас 7 быстрых и вкусных закусок из красной рыбы, приготовление которых точно не отнимет у вас много времени.
Карпаччо из лосося с рукколой и пармезаном
Карпаччо из лосося — это прекрасная итальянская закуска, для которой нужно использовать только очень нежную и свежую рыбу.
Ингредиенты:
Лосось слабосоленый (кусок)150 г
Руккола небольшой пучок
Лимон 1 шт.
Масло оливковое 3 ст. л.
Уксус бальзамический 2 ч. л.
Редис 1-2 шт.
Пармезан 20 г
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Филе лосося нарезать тончайшими, почти прозрачными ломтиками. Выложить рыбу на блюдо в один слой.
В небольшой емкости смешать оливковое масло, уксус и сок половины лимона. Добавить соль и перец. Перемешать. Полить заправкой ломтики лосося.
На рыбу выложить рукколу, нарезанный тонкими кружочками редис, дольки лимона и нарезанный пармезан. Полить оставшейся заправкой.
Тарталетки с семгой и сливочным сыром
Тарталетки можно подавать в самом начале вечера, организуя небольшой фуршет для тех, кто пришел раньше других гостей.
Ингредиенты:
Тарталетки 15 шт.
Семга слабосоленая 200 г
Сыр сливочный 200 г
Укроп несколько веточек
Икра красная 7-8 ч. л.
Способ приготовления:
Укроп мелко нарезать, оставив немного для украшения блюда. Добавить нарезанный укроп в сливочный сыр и перемешать.
Семгу нарезать небольшими ломтиками, красиво свернуть и выложить на начинку.
Украсить красной икрой и укропом.
Профитроли с форелью и сливочным сыром
Если простые тарталетки вам кажутся слишком банальной закуской, то просто замените их воздушными профитролями с форелью и сливочным сыром. Но это блюдо потребует от вас дополнительного времени, поэтому советуем приготовить профитроли накануне, а перед праздником лишь заполнить их начинкой и добавить форель.
Ингредиенты:
Форель слабосоленая 300 г
Сливочный сыр 300 г
Чеснок 1 зубчик
Соль, перец по вкусу
Для теста:
Молоко 125 мл
Вода 125 мл
Масло сливочное 100 г
Мука 150 г
Яйцо куриное 3 шт.
Способ приготовления:
Приготовить тесто. Для этого в кастрюлю налить молоко и воду, добавить сливочное масло и щепотку соли.
Довести жидкость до кипения, а затем интенсивно мешая деревянной ложкой, всыпать всю предварительно просеянную муку, продолжая мешать, пока на дне кастрюли не начнет формироваться плотное тесто.
Готовить тесто 1-2 минуты, пока оно не станет легко отходить от стенок и дна кастрюли. Переложить тесто в чистую миску и дать остыть.
По одному добавлять в тесто яйца, тщательно перемешивая после добавления очередного яйца. Готовое тесто выдавить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 190С духовке 30-35 минут, слегка приоткрыв дверцу духового шкафа.
Готовые профитроли вынуть из духовки и дать им остыть. Затем срезать верхушку и вынуть из профитролей влажный мякиш.
Приготовить начинку. Для этого смешать сливочный сыр с очищенным и выдавленным чесноком. Добавить соль, перец и перемешать.
Заполнить профитроли начинкой, а сверху выложить нарезанную небольшими ломтиками форель. По желанию украсить зеленью.
Террин с семгой
Готовить это блюдо нужно заранее, чтобы начинка успела загустеть. На стол террин рекомендуется ставить непосредственно перед началом застолья, а до этого момента держать в холодильнике.
Ингредиенты:
Семга слабосоленая 300 г
Творог 200 г
Огурец 1-2 шт.
Сметана 200 г
Вермут 3 ст. л.
Укроп несколько веточек
Лимон 1 шт.
Желатин 1/2 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Желатин замочить в вермуте и лимонном соке. При необходимости добавить немного воды. Оставить желатин набухать, а затем нагреть на водяной бане до полного растворения.
Творог размять вилкой и соединить со сметаной. Добавить нарезанный кубиками огурец, нарубленный укроп и разбухший желатин. Посолить, поперчить и перемешать.
Застелить прямоугольную форму пищевой пленкой, оставив края, чтобы можно было потом закрыть террин. На пленку внахлест выложить ломтики семги, оставив примерно 1/3 для начинки.
Оставшуюся рыбу нарезать мелкими кубиками и добавить в творожную начинку. Перемешать и выложить в форму, слегка утрамбовывая.
Накрыть блюдо пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов (желательно на ночь).
Перед подачей аккуратно вынуть террин из формы и выложить на тарелку. Украсить по желанию.
Паштет из лосося и тунца
С нежным паштетом из лосося и тунца можно приготовить тарталетки, дополнив их сверху половинкой перепелиного яйца, маленькие бутерброды и другие закуски, которые украсят ваш праздничный стол. Готовится паштет за считанные минуты.
Ингредиенты:
Лосось копченый 200 г
Тунец консервированный (в собственном соку) 100 г
Сливочный сыр 100 г
Укроп несколько веточек
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Лосось нарезать небольшими кусочками и выложить в блендер.
Слить жидкость из баночки с тунцом и выложить рыбу в блендер к лососю.
Добавить сливочный сыр, соль, перец и нарубленный укроп. Измельчить до получения однородной массы.
Закуска из свежего огурца с семгой
Ингредиенты:
Огурец 2-3 шт.
Сыр сливочный 50 г
Сметана 2 ч. л.
Семга копченая 200 г
Укроп несколько веточек
Лимон 1/2 шт.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Огурец нарезать кружочками толщиной примерно по 1 см.
Смешать сливочный сыр со сметаной и нарезанным укропом. Посолить, поперчить и перемешать.
Выложить полученную массу на кружочки огурца.
Ломтики семги нарезать длинными тонкими полосками, скрутить полоски в "розочки" и выложить на огурец.
Украсить укропом и натертой на мелкой терке цедрой лимона.
Тартар из лосося и авокадо
Ингредиенты:
Лосось 100 г
Авокадо спелый 1 шт.
Лук-шалот 1 шт.
Каперсы 1 ст. л.
Лимон 1/2 шт.
Горчица дижонская 1 ч. л.
Масло оливковое 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Лосось нарезать мелкими кубиками. Лук-шалот очистить, мелко нарезать и добавить к рыбе вместе с каперсами и горчицей.
Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Тщательно перемешать.
Мякоть авокадо нарезать кубиками и также сбрызнуть лимонным соком.
С помощью формовочного кольца выложить тартар слоями на тарелку. Украсить лимонной цедрой и каперсами.
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