Новогодние праздники - не то время, когда хочется тратить много времени на приготовление праздничных угощений. Мы подобрали для вас 7 быстрых и вкусных закусок из красной рыбы, приготовление которых точно не отнимет у вас много времени.

Карпаччо из лосося с рукколой и пармезаном

Карпаччо из лосося — это прекрасная итальянская закуска, для которой нужно использовать только очень нежную и свежую рыбу.





Ингредиенты:

Лосось слабосоленый (кусок)150 г

Руккола небольшой пучок

Лимон 1 шт.

Масло оливковое 3 ст. л.

Уксус бальзамический 2 ч. л.

Редис 1-2 шт.

Пармезан 20 г

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Филе лосося нарезать тончайшими, почти прозрачными ломтиками. Выложить рыбу на блюдо в один слой. В небольшой емкости смешать оливковое масло, уксус и сок половины лимона. Добавить соль и перец. Перемешать. Полить заправкой ломтики лосося. На рыбу выложить рукколу, нарезанный тонкими кружочками редис, дольки лимона и нарезанный пармезан. Полить оставшейся заправкой.

Тарталетки с семгой и сливочным сыром

Тарталетки можно подавать в самом начале вечера, организуя небольшой фуршет для тех, кто пришел раньше других гостей.





Ингредиенты:

Тарталетки 15 шт.

Семга слабосоленая 200 г

Сыр сливочный 200 г

Укроп несколько веточек

Икра красная 7-8 ч. л.

Способ приготовления:

Укроп мелко нарезать, оставив немного для украшения блюда. Добавить нарезанный укроп в сливочный сыр и перемешать. Наполнить каждую тарталетку приготовленной начинкой. Семгу нарезать небольшими ломтиками, красиво свернуть и выложить на начинку. Украсить красной икрой и укропом.

Профитроли с форелью и сливочным сыром

Если простые тарталетки вам кажутся слишком банальной закуской, то просто замените их воздушными профитролями с форелью и сливочным сыром. Но это блюдо потребует от вас дополнительного времени, поэтому советуем приготовить профитроли накануне, а перед праздником лишь заполнить их начинкой и добавить форель.





Ингредиенты:

Форель слабосоленая 300 г

Сливочный сыр 300 г

Чеснок 1 зубчик

Соль, перец по вкусу

Для теста:

Молоко 125 мл

Вода 125 мл

Масло сливочное 100 г

Мука 150 г

Яйцо куриное 3 шт.

Способ приготовления:

Приготовить тесто. Для этого в кастрюлю налить молоко и воду, добавить сливочное масло и щепотку соли. Довести жидкость до кипения, а затем интенсивно мешая деревянной ложкой, всыпать всю предварительно просеянную муку, продолжая мешать, пока на дне кастрюли не начнет формироваться плотное тесто. Готовить тесто 1-2 минуты, пока оно не станет легко отходить от стенок и дна кастрюли. Переложить тесто в чистую миску и дать остыть. По одному добавлять в тесто яйца, тщательно перемешивая после добавления очередного яйца. Готовое тесто выдавить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 190С духовке 30-35 минут, слегка приоткрыв дверцу духового шкафа. Готовые профитроли вынуть из духовки и дать им остыть. Затем срезать верхушку и вынуть из профитролей влажный мякиш. Приготовить начинку. Для этого смешать сливочный сыр с очищенным и выдавленным чесноком. Добавить соль, перец и перемешать. Заполнить профитроли начинкой, а сверху выложить нарезанную небольшими ломтиками форель. По желанию украсить зеленью.

Террин с семгой

Готовить это блюдо нужно заранее, чтобы начинка успела загустеть. На стол террин рекомендуется ставить непосредственно перед началом застолья, а до этого момента держать в холодильнике.





Ингредиенты:

Семга слабосоленая 300 г

Творог 200 г

Огурец 1-2 шт.

Сметана 200 г

Вермут 3 ст. л.

Укроп несколько веточек

Лимон 1 шт.

Желатин 1/2 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Желатин замочить в вермуте и лимонном соке. При необходимости добавить немного воды. Оставить желатин набухать, а затем нагреть на водяной бане до полного растворения. Творог размять вилкой и соединить со сметаной. Добавить нарезанный кубиками огурец, нарубленный укроп и разбухший желатин. Посолить, поперчить и перемешать. Застелить прямоугольную форму пищевой пленкой, оставив края, чтобы можно было потом закрыть террин. На пленку внахлест выложить ломтики семги, оставив примерно 1/3 для начинки. Оставшуюся рыбу нарезать мелкими кубиками и добавить в творожную начинку. Перемешать и выложить в форму, слегка утрамбовывая. Накрыть блюдо пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов (желательно на ночь). Перед подачей аккуратно вынуть террин из формы и выложить на тарелку. Украсить по желанию.

Паштет из лосося и тунца

С нежным паштетом из лосося и тунца можно приготовить тарталетки, дополнив их сверху половинкой перепелиного яйца, маленькие бутерброды и другие закуски, которые украсят ваш праздничный стол. Готовится паштет за считанные минуты.





Ингредиенты:

Лосось копченый 200 г

Тунец консервированный (в собственном соку) 100 г

Сливочный сыр 100 г

Укроп несколько веточек

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лосось нарезать небольшими кусочками и выложить в блендер. Слить жидкость из баночки с тунцом и выложить рыбу в блендер к лососю. Добавить сливочный сыр, соль, перец и нарубленный укроп. Измельчить до получения однородной массы.

Закуска из свежего огурца с семгой





Ингредиенты:

Огурец 2-3 шт.

Сыр сливочный 50 г

Сметана 2 ч. л.

Семга копченая 200 г

Укроп несколько веточек

Лимон 1/2 шт.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Огурец нарезать кружочками толщиной примерно по 1 см. Смешать сливочный сыр со сметаной и нарезанным укропом. Посолить, поперчить и перемешать. Выложить полученную массу на кружочки огурца. Ломтики семги нарезать длинными тонкими полосками, скрутить полоски в "розочки" и выложить на огурец. Украсить укропом и натертой на мелкой терке цедрой лимона.

Тартар из лосося и авокадо





Ингредиенты:

Лосось 100 г

Авокадо спелый 1 шт.

Лук-шалот 1 шт.

Каперсы 1 ст. л.

Лимон 1/2 шт.

Горчица дижонская 1 ч. л.

Масло оливковое 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лосось нарезать мелкими кубиками. Лук-шалот очистить, мелко нарезать и добавить к рыбе вместе с каперсами и горчицей. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Тщательно перемешать. Мякоть авокадо нарезать кубиками и также сбрызнуть лимонным соком. С помощью формовочного кольца выложить тартар слоями на тарелку. Украсить лимонной цедрой и каперсами.