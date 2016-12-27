﻿ Быстро и вкусно: 7 закусок из красной рыбы для новогоднего стола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Быстро и вкусно: 7 закусок из красной рыбы для новогоднего стола

28.12.2016 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новогодние праздники - не то время, когда хочется тратить много времени на приготовление праздничных угощений. Мы подобрали для вас 7 быстрых и вкусных закусок из красной рыбы, приготовление которых точно не отнимет у вас много времени.

Карпаччо из лосося с рукколой и пармезаном

Карпаччо из лосося — это прекрасная итальянская закуска, для которой нужно использовать только очень нежную и свежую рыбу.


Ингредиенты:

  • Лосось слабосоленый (кусок)150 г
  • Руккола небольшой пучок
  • Лимон 1 шт.
  • Масло оливковое 3 ст. л.
  • Уксус бальзамический 2 ч. л.
  • Редис 1-2 шт.
  • Пармезан 20 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе лосося нарезать тончайшими, почти прозрачными ломтиками. Выложить рыбу на блюдо в один слой.

  2. В небольшой емкости смешать оливковое масло, уксус и сок половины лимона. Добавить соль и перец. Перемешать. Полить заправкой ломтики лосося.

  3. На рыбу выложить рукколу, нарезанный тонкими кружочками редис, дольки лимона и нарезанный пармезан. Полить оставшейся заправкой.

Тарталетки с семгой и сливочным сыром

Тарталетки можно подавать в самом начале вечера, организуя небольшой фуршет для тех, кто пришел раньше других гостей.


Ингредиенты:

  • Тарталетки 15 шт.
  • Семга слабосоленая 200 г
  • Сыр сливочный 200 г
  • Укроп несколько веточек
  • Икра красная 7-8 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Укроп мелко нарезать, оставив немного для украшения блюда. Добавить нарезанный укроп в сливочный сыр и перемешать.

  2. Наполнить каждую тарталетку приготовленной начинкой.

  3. Семгу нарезать небольшими ломтиками, красиво свернуть и выложить на начинку.

  4. Украсить красной икрой и укропом.

Профитроли с форелью и сливочным сыром

Если простые тарталетки вам кажутся слишком банальной закуской, то просто замените их воздушными профитролями с форелью и сливочным сыром. Но это блюдо потребует от вас дополнительного времени, поэтому советуем приготовить профитроли накануне, а перед праздником лишь заполнить их начинкой и добавить форель.


Ингредиенты:

  • Форель слабосоленая 300 г
  • Сливочный сыр 300 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Соль, перец по вкусу

Для теста:

  • Молоко 125 мл
  • Вода 125 мл
  • Масло сливочное 100 г
  • Мука 150 г
  • Яйцо куриное 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Приготовить тесто. Для этого в кастрюлю налить молоко и воду, добавить сливочное масло и щепотку соли.

  2. Довести жидкость до кипения, а затем интенсивно мешая деревянной ложкой, всыпать всю предварительно просеянную муку, продолжая мешать, пока на дне кастрюли не начнет формироваться плотное тесто.

  3. Готовить тесто 1-2 минуты, пока оно не станет легко отходить от стенок и дна кастрюли. Переложить тесто в чистую миску и дать остыть.

  4. По одному добавлять в тесто яйца, тщательно перемешивая после добавления очередного яйца. Готовое тесто выдавить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в предварительно разогретой до 190С духовке 30-35 минут, слегка приоткрыв дверцу духового шкафа.

  5. Готовые профитроли вынуть из духовки и дать им остыть. Затем срезать верхушку и вынуть из профитролей влажный мякиш.

  6. Приготовить начинку. Для этого смешать сливочный сыр с очищенным и выдавленным чесноком. Добавить соль, перец и перемешать.

  7. Заполнить профитроли начинкой, а сверху выложить нарезанную небольшими ломтиками форель. По желанию украсить зеленью.

Террин с семгой

Готовить это блюдо нужно заранее, чтобы начинка успела загустеть. На стол террин рекомендуется ставить непосредственно перед началом застолья, а до этого момента держать в холодильнике.


Ингредиенты:

  • Семга слабосоленая 300 г
  • Творог 200 г
  • Огурец 1-2 шт.
  • Сметана 200 г
  • Вермут 3 ст. л.
  • Укроп несколько веточек
  • Лимон 1 шт.
  • Желатин 1/2 ч. л.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Желатин замочить в вермуте и лимонном соке. При необходимости добавить немного воды. Оставить желатин набухать, а затем нагреть на водяной бане до полного растворения.

  2. Творог размять вилкой и соединить со сметаной. Добавить нарезанный кубиками огурец, нарубленный укроп и разбухший желатин. Посолить, поперчить и перемешать.

  3. Застелить прямоугольную форму пищевой пленкой, оставив края, чтобы можно было потом закрыть террин. На пленку внахлест выложить ломтики семги, оставив примерно 1/3 для начинки.

  4. Оставшуюся рыбу нарезать мелкими кубиками и добавить в творожную начинку. Перемешать и выложить в форму, слегка утрамбовывая.

  5. Накрыть блюдо пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов (желательно на ночь).

  6. Перед подачей аккуратно вынуть террин из формы и выложить на тарелку. Украсить по желанию.

Паштет из лосося и тунца

С нежным паштетом из лосося и тунца можно приготовить тарталетки, дополнив их сверху половинкой перепелиного яйца, маленькие бутерброды и другие закуски, которые украсят ваш праздничный стол. Готовится паштет за считанные минуты.


Ингредиенты:

  • Лосось копченый 200 г
  • Тунец консервированный (в собственном соку) 100 г
  • Сливочный сыр 100 г
  • Укроп несколько веточек
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лосось нарезать небольшими кусочками и выложить в блендер.

  2. Слить жидкость из баночки с тунцом и выложить рыбу в блендер к лососю.

  3. Добавить сливочный сыр, соль, перец и нарубленный укроп. Измельчить до получения однородной массы.

Закуска из свежего огурца с семгой


Ингредиенты:

  • Огурец 2-3 шт.
  • Сыр сливочный 50 г
  • Сметана 2 ч. л.
  • Семга копченая 200 г
  • Укроп несколько веточек
  • Лимон 1/2 шт.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурец нарезать кружочками толщиной примерно по 1 см.

  2. Смешать сливочный сыр со сметаной и нарезанным укропом. Посолить, поперчить и перемешать.

  3. Выложить полученную массу на кружочки огурца.

  4. Ломтики семги нарезать длинными тонкими полосками, скрутить полоски в "розочки" и выложить на огурец.

  5. Украсить укропом и натертой на мелкой терке цедрой лимона.

Тартар из лосося и авокадо


Ингредиенты:

  • Лосось 100 г
  • Авокадо спелый 1 шт.
  • Лук-шалот 1 шт.
  • Каперсы 1 ст. л.
  • Лимон 1/2 шт.
  • Горчица дижонская 1 ч. л.
  • Масло оливковое 1 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лосось нарезать мелкими кубиками. Лук-шалот очистить, мелко нарезать и добавить к рыбе вместе с каперсами и горчицей.

  2. Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить. Тщательно перемешать.

  3. Мякоть авокадо нарезать кубиками и также сбрызнуть лимонным соком.

  4. С помощью формовочного кольца выложить тартар слоями на тарелку. Украсить лимонной цедрой и каперсами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 быстрых и вкусных закусок из красной рыбы, приготовление которых точно не отнимет у вас много времени.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Герман: песни для российских артистов стоят от 3 до 10 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика