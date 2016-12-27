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Прогноз на день. Будет ли расти доллар на торгах 28 декабря

28.12.2016 09:34 — Разное | Tut.by  
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Как мы и предполагали вчера, рубль сдал к доллару, а вот евро, наоборот, подешевел. Наш эксперт предполагает, что сегодня «американец» дорожать точно не будет. И вот почему.


Фото: Reuters

Пара EUR/USD закончила вторник незначительным ростом до 1,0455.

— Американской валюте не помогли позитивные данные по индексу цен на жилье и уровню доверия потребителей, — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Утром рост пары продолжился до 1,0475. Сегодня в США опубликуют ноябрьские данные о незавершенных сделках по продажам жилья.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке немного вырос с 1,0450 до 1,0475, или на 0,2%. Соответственно, можно ожидать умеренного роста евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

Во вторник цены на нефть марки Brent выросли с $ 55,05 до $ 56,05 за баррель, при этом незадолго до закрытия рынков они превышали $ 56,20, достигнув самого высоко уровня за две недели. Сегодня поздно ночью выйдет статистика Американского нефтяного института по запасам нефти. В течение дня цены на черное золото будут пытаться преодолеть вчерашний максимум на $ 56,20.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня вырос, а доллар, соответственно, снизился с 60,84 до 60,68 рос. рублей за доллар, или на 0,3%. Учитывая стабильную динамику нефти, торги по доллару в Москве откроются вблизи уровней предыдущего закрытия.

— Наиболее вероятный сценарий на сегодняшний день — незначительный рост российского рубля, умеренное снижение доллара и нейтральное поведение евро на фоне малого изменения валютной корзины, — считает Вадим Иосуб.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американской валюте не помогли позитивные данные по индексу цен на жилье и уровню доверия потребителей. Сегодня роста доллара ждать не стоит, уверен эксперт.

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