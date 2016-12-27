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Что покупают в Сети перед Новым годом: косметики в 3,5 раза больше, товаров для дома - в 2 раза

28.12.2016 09:20 — Разное | Tut.by  
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За неполный декабрь белорусы потратили на покупку билетов на поезда и самолеты меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек на эти расходы за год снизился с 191,4 до 179,1 рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали аналитики «Яндекс. Кассы», которые изучили траты белорусов накануне новогодних праздников в интернете.


Фото: Reuters

При этом белорусы стали активнее покупать наряды и подарки. За неполный декабрь наши соотечественники потратили в интернет-магазинах на одежду, обувь и аксессуары на 80% больше, чем за весь ноябрь. Число заказов выросло в полтора раза. Косметики и парфюмерии белорусы купили в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый месяц.

— В преддверии праздника у белорусских покупателей также пользуются популярностью товары для дома — в декабре число таких покупок почти удвоилось по сравнению с ноябрем. Интерес пользователей к бытовой технике, наоборот, упал — здесь количество платежей сократилось в 6,6 раза, — отмечают аналитики.

Траты белорусов на аксессуары для своих автомобилей в этом месяце выросли в 12 раз по сравнению с ноябрем, а на товары для детей — более чем в 4 раза. Средний чек на детские подарки составляет около 70 рублей.

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Накануне новогодних праздников белорусы стали активнее покупать наряды, подарки и товары для дома.

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