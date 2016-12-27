В последние годы МВД искусственно занижает участие католиков в богослужении, указывая неверные данные о количестве участвующих в богослужениях на праздники Рождества Христова и Пасхи.

Такая информация находится в открытом письме Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, адресованном главе МВД Игорю Шуневичу.

Кондрусевич отмечает, что в 2016 году на Рождество Христово, по сообщению МВД, в Беларуси участвовали в богослужении 40 тысяч человек. Однако такие цифры не соответствуют действительности, так как только в Минске в католические храмы пришли 11 тысяч человек, в Гродно – 13 тысяч, в Лиде – 6 тысяч, что составляет 75% от численности, указанной МВД, но в стране еще очень много городов, где проживают и приходят в храмы многие тысячи верующих.

Кондрусевич уверен, что в этот день верующих, пришедших на богослужение, было во много раз больше.

Митрополит обеспокоен тем, что «в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях». Если на Рождество Христово 2011 года МВД насчитало 240 тысяч человек, то в 2012-м – 95 тысяч, в 2013-м – 83 тысячи, в 2014-м – 58 тысяч ( krynica.info ).

В письме митрополит выражает надежду в том, что МВД в дальнейшем будет «приводить соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях».