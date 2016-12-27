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Канада одержала первую победу на Кубке Шпенглера, "Автомобилист" потерпел 2-е поражение
На проходящем в швейцарском Давосе Кубке Шпенглера 27 декабря состоялись два матча.
В группе Каттини сборная Канады взяла верх над хозяевами турнира местным «Давосом» — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
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Отметим, что в составе канадцев одной заброшенной шайбой отличился бывший минский динамовец Джейкоб Микфликер.
Напомним, что в стартовом поединке группы Каттини минское «Динамо» взяло верх над Канадой — 7:4.
В заключительном матче группового этапа минское «Динамо» сразится сегодня с «Давосом».
Положение команд в группе Каттини:
1. «Динамо-Минск» — 3 очка (1 матч; разница шайб 7−4)
2. Канада — 3 (2; 8−10)
3. «Давос» — 0 (1; 3−4).
Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой пропуск в полуфинал, минским динамовцам достаточно набрать 1 балл.
В группе Торриани 27 декабря чешский «Маунтфилд» из Градец-Кралове взял верх над российским «Автомобилистом» из Екатеринбурга — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).
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По ходу матча уральцы дважды вели в счете (1:0, 3:2), но дважды пропустили в третьем периоде и уступили.
Для «Автомобилиста», которым руководит заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, это уже второе поражение на турнире. В стартовой встрече уральцы проиграли швейцарскому «Лугано» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).
Положение команд в группе Торриани:
1. «Лугано» — 3 (1; 4−2)
2. «Маунтфилд» — 3 (1; 4−3)
3. «Автомобилист» — 0 (2; 5−8).
28 декабря групповой этап здесь завершится матчем «Лугано» — «Маунтфилд», в котором определится обладатель прямого пропуска в полуфинал.
Команды, занявшиев своих группах 2−3-е места, сразятся за путевки в полуфинал на стадии ¼ финала. 29 декабря 2-я команда группы Торриани сыграет против 3-й дружины группы Каттини, а 2-я команда группы Каттини — против 3-го коллектива группы Торриани.
Полуфиналы пройдут 30 декабря (17.05 и 22.15). Финал намечен на 31 декабря (14.00).
Кубок Шпенглера — старейший в мире международный хоккейный турнир. Он проходит в швейцарском городе Давосе ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом. Это будет уже 90-й по счету турнир.
Турнир назван в честь Карла Шпенглера — врача, посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулезом. Он был одним из основателей турнира, который был впервые проведен в 1923 году. Главной идеей турнира было объединение стран, которые были противниками во время Первой мировой войны. Первым обладателем трофея стала команда из Оксфордского Университета.
В турнире традиционно принимает участие местная команда ХК «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляющаяся из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами.
В 2009 году обладателем Кубка Шпенглера стало минское «Динамо» под руководством Александра Андриевского. В финале минчане взяли тогда верх над хозяевами турнира «Давосом» — 3:1. В том турнире из нынешнего состава «зубров» играли форварды Александр Кулаков и Евгений Ковыршин. Ворота защищал нынешний наставник голкиперов Андрей Мезин.
В прошлом году обладателями Кубка Шпенглера в составе сборной Канады стали минские динамовцы голкипер Джефф Гласс и форвард Мэтт Эллисон.
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На проходящем в швейцарском Давосе Кубке Шпенглера 27 декабря состоялись два матча.
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