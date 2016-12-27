Новый год наступит уже через несколько дней, и у вас есть шанс выиграть отличный подарок для себя или своих родных — робот-пылесос Gutrend JOY 90 Pet . Всё, что вам нужно, — это скорость и внимательность.





Совсем недавно мы делали обзор другого-робота пылесоса — Gutrend Style 200 Aqua . Вам нужно пересмотреть этот материал, а затем ответить на несколько вопросов, касающиеся этой модели:

Почему в названии пылесоса есть цифра «200»? Какая порода собак в видеоролике в обзоре (подсказка: это не мопсы)? Какое препятствие на ковре в этом же видеоролике приходится преодолевать пылесосу? Какой вес пылесоса (подсказка: можно посмотреть в нашем каталоге )? Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплектацию пылесоса: «виртуальная стена», салфетка для чистки, запасной моторчик, дополнительные щеточки?

Свои ответы присылайте по адресу gutrend@tutby.com. Первому приславшему все пять абсолютно правильных ответов и достанется робот-пылесос Gutrend JOY 90 .

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Элегантный дизайн, совершенные линии – новый робот-пылесос STYLE 200 Aqua от GUTREND определенно украсит интерьер Вашего дома! Каждый раз, когда он делает свою работу, Вы получаете положительные эмоции и бесценное время для более важных занятий.