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Новогодний розыгрыш: дарим робот-пылесос в обмен на внимательность
Новый год наступит уже через несколько дней, и у вас есть шанс выиграть отличный подарок для себя или своих родных —
Совсем недавно мы делали обзор другого-робота пылесоса —
Свои ответы присылайте по адресу gutrend@tutby.com. Первому приславшему все пять абсолютно правильных ответов и достанется
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Разыгрываем пылесос GUTREND JOY 90 Pet.
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