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На продажу выставлен "шестисотый" Mercedes-Benz Путина

28.12.2016 09:37 — Разное | Tut.by  
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На немецком портале mobile.de появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140), который, как утверждает продавец, использовался президентом России Владимиром Путиным. Цена бронированного «шестисотого» составляет 1,3 миллиона евро.


Лимузин 1995 года выпуска отвечает классам защиты B6/B7. Это означает, что автомобиль выдерживает обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок. В движение «Мерседес» приводит почти 400-сильный шестилитровый мотор V12. Пробег — 25 тысяч километров.


В 2017 году в гараж особого назначения должны поступить первые автомобили проекта «Кортеж», в рамках которого для российской политической элиты разрабатываются седан, внедорожник и минивэн. Кроме того, в рамках проекта будет подготовлен президентский лимузин. Работы ведутся при поддержке Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Серийный выпуск планируется наладить на мощностях предприятия Sollers.

Ранее в интернете появились изображения приборной панели будущего президентского лимузина, а летом 2016 года НАМИ представил 12-цилиндровый 860-сильный двигатель модели. В декабре были показаны также варианты логотипа для правительственных машин.

 
 
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Цена бронированного "шестисотого" составляет 1,3 миллиона евро.

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