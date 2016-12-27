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Как заброшенный хутор под Минском превратился в усадьбу. Проект "Дом моей семьи"
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Рассказ Александра из Минска:
— Наша семья ведет здоровый и активный образ жизни. Живя в Минске, мы старались как можно больше времени проводить за городом: велопоходы, сплавы на байдарке, автомобильные путешествия… В 2011 году решили найти дом на природе, куда мы смогли бы приезжать на отдых.
Поиски длились более полугода. Появилось несколько вариантов, которые рассматривали в качестве покупки. Теперь-то мы понимаем, что неслучайно нас позвали посмотреть еще один хутор. Когда приехали, были просто зачарованы видом земли, окруженной вековыми елями и соснами. Дом уже несколько лет был нежилым, весь участок зарос крапивой в рост человека. Но нас это не напугало.
Когда скосили заросли, нам открылся обыкновенный сельский дом.
Первые два года мы просто пользовались хутором для отдыха, приезжая на несколько дней в неделю. Летом — покататься на велосипедах, зимой — на лыжах.
Понемногу приводили участок в порядок, занимались ремонтом окон, печек, бани, восстановлением электроснабжения. Все это делали своими силами с минимальными затратами, так как сначала хотели понять, что дальше делать с хутором (оставлять в качестве дачи и продолжать неспешно обустраиваться или создавать полноценное жилье).
Так как мы любим париться, одной из первых восстановили баню. Со временем пришло понимание: это наш дом, это наша земля, мы хотим жить здесь постоянно. И спустя два года после покупки решили восстанавливать дом, сохраняя дух времени постройки. Дом ведь 1956 года, а значит, в строительстве использовались лес и камень.
Первым шагом стали работы по замене нижних венцов и фундамента. Печи были демонтированы, так как требовали переделки, да и внутреннюю планировку мы решили изменить. Дом поднимали целиком — не снимая кровли. До начала работ слышал комментарии в стиле «да что там эти венцы менять, за 50 долларов можно сделать». Действительность оказалась не такой радужной. Во-первых, из-за стоимости, которая вместе с материалами и работой по замене фундамента вылилась в 5000 долларов. А во-вторых, из-за сложностей с поиском специалистов. Это в Минске и округе сосредоточение различных фирм и шабашников, здесь же нам потребовалось немалое время, чтобы их найти.
Еще мы хотели, чтобы наш дом был универсальным. Для примера, готовим на электроплите, но сделали и дровяную плиту на случай отключения электричества. Водоснабжение обеспечивает насос с гидрофором, но колодец поддерживаем в рабочем состоянии.
После окон и дверей взялись за теплосбережение. Отопление решили оставить печное. Кроме того, у нас есть русская печка. Мы больше не покупаем хлеб в магазине: пару раз в неделю я пеку его на закваске в печи, втянулся уже. Чтобы снизить энерго- и теплопотребление дома, снаружи сделали утепление, в качестве отделки использовав простые необрезные доски.
Я увлекаюсь альтернативной энергетикой: ветрогенератор, солнечные батареи, солнечный коллектор. Так как хутор со всех сторон окружен высоким лесом, я долго определялся, где установить солнечные батареи. Местом, куда дольше всего падали солнечные лучи, оказался… погреб. Первая мысль была сделать каркас и разместить панели там. Потом посоветовались и решили на этом месте построить гостевой дом.
Удалось найти пилораму, которая помогла выйти на продавца леса. В итоге место для солнечных панелей готово.
Параллельно занимались отделкой своего дома и устройством удобств на веранде. Провели водопровод и канализацию. Горячее водоснабжение обеспечивает солнечный коллектор, когда солнца недостаточно, догревается электричеством.
Когда все эти работы были завершены, мы перебрались на хутор. В Минск ездили часто: в деревне необходимые стройматериалы попросту не купишь.
Появление гостевого дома подтолкнуло к мысли заняться организацией агроэкоусадьбы. Так в 2014 году появился хутор «Комаришки». Нам повезло, в этот год под эгидой ПРООН проходили семинары по созданию агроусадеб. Знания пришли вовремя. Мы уже в мае 2015 начали принимать гостей.
Путешествуя по округе, знакомились с интересными природными и историческими объектами, составляли пешеходные, велосипедные и водные маршруты. Для более грамотного подхода к вопросу в 2016-м я занимался на курсах краеведов.
Жизнь просто захлестнула нас, столько всего интересного открылось, о чем в Минске мы и не подозревали. В обустройстве дома старались максимально использовать старые вещи. Приводили их в порядок, и это оказалось также увлекательным занятием. Много незаконченных дел, не зашиты окна на веранде, нужно поменять кровлю, обустроить дорожки, благоустроить пруд. И это радует — ведь мы получаем удовольствие от процесса обустройства хутора.
Мне трудно сказать, сколько мы потратили, но, как я однажды услышал на строительном рынке, учитываются первые пятьдесят тысяч. А потом уже никто не считает.
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Александр из Минска рассказал, как превратил заброшенный хутор в уютную усадьбу.
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