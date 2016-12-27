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МИД России не поддержал задержаных в Беларуси авторов Regnum

28.12.2016 10:39 — Разное | Ежедневник  
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МИД России не поддержал задержаных в Беларуси авторов Regnum

Представительница МИД РФ Мария Захарова назвала выражения в адрес Беларуси на страницах одиозного издания "просто непотребными вещами».

Во время брифинга 27 декабря Мария Захарова прокомментировали задержание в Беларуси трех авторов российского издания "Регнум" Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Содержание выступления приводится на сайте внешнеполитического ведомтсва.

"Хочу сказать, что "недонарод" и "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии", — сказала Захарова. По ее словам, такие высказывания "не способствуют созданию позитивной атмосферы в [российско-]белорусских отношениях".

В то же время российская сторона следит за ситуацией с задержанием указанных лиц, находится в контакте с МИД Беларуси.

 
 
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Представительница МИД РФ Мария Захарова назвала выражения в адрес Беларуси на страницах одиозного издания "просто непотребными вещами».

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