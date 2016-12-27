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Из-за многочисленных нарушений компания была исключена из Госреестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.

Решение вступит в силу с 1 февраля 2017, сообщается на сайте ведомтсва.

ООО «Рост» уличили сразу в ряде нарушений. Во-первых, не каждому абоненту предоставлялась возможность просматривать телепрограммы, входящие в обязательный общедоступный пакет телепрограмм.

Во-вторых, компания транслировала телепрограммы, не включенные в перечень иностранных телепрограмм, разрешенных для распространения на территории Республики Беларусь.

Также провайдер не уведомлял Мининформ о начале или прекращении распространения телепродукции.

По словам Министерства, компания нарушала законодательство систематически на протяжении 2016 года, несмотря на письменные предупреждения Мининформа.