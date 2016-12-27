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Мининформ вычеркнул компанию «Рост» из списка распространителей телепродукции
28.12.2016 10:21 — Разное | Ежедневник
фото: Vector News
Из-за многочисленных нарушений компания была исключена из Госреестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.
Решение вступит в силу с 1 февраля 2017, сообщается на сайте ведомтсва.
ООО «Рост» уличили сразу в ряде нарушений. Во-первых, не каждому абоненту предоставлялась возможность просматривать телепрограммы, входящие в обязательный общедоступный пакет телепрограмм.
Во-вторых, компания транслировала телепрограммы, не включенные в перечень иностранных телепрограмм, разрешенных для распространения на территории Республики Беларусь.
Также провайдер не уведомлял Мининформ о начале или прекращении распространения телепродукции.
По словам Министерства, компания нарушала законодательство систематически на протяжении 2016 года, несмотря на письменные предупреждения Мининформа.
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Из-за многочисленных нарушений компания была исключена из Госреестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.
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