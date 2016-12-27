Специалисты Уралвагонзавода восстанавливают уникальную боевую машину поддержки танков «Объект-781», сообщает российский военный эксперт Алексей Хлопотов, со ссылкой на корпоративную газету предприятия «Машиностроитель».



Фото: gurkhan.blogspot.com

«Объект-781» имел мощное вооружение, расположенное в двух независимых модулях: две автоматические 30-мм пушки со спаренными 7,62-мм пулеметами ПКТ, расположенными в двух независимых модулях, две курсовые автономные установки с 7,62-мм пулеметами ПКТ и 40-мм автоматическими гранатометами «Балкан», пусковые установки ПТРК с шестью ПТУР «Конкурс-М» или «Корнет».

Машина обеспечивала ведение огня одновременно по шести целям. В конце 1980-х «Объект-781» успешно прошел испытания и был рекомендован к принятию на вооружение.

После развала СССР в 1991 году все работы по «Объекту-781» были прекращены. Проект был реанимирован только спустя семь лет и уже в конструкторском бюро транспортного машиностроения, в настоящее время входящего в корпорацию УВЗ.

Наработки по «Объекту-781» были использованы при создании БМПТ «Терминатор» и его разновидности БМПТ-72 «Терминатор-2». Сейчас ведутся работы над созданием «Терминатора-3» на базе универсальной боевой платформы «Армата».



Фото: lana-sator

Забытый в запасниках «Объект-781» специалисты Выставочного комплекса Уралвагонзавода нашли абсолютно случайно. Машина находилась в плачевном состоянии. Мастер участка № 5 цеха 130 Дмитрий Вахрушев рассказал, что БМПТ была разукомплектована примерно на 50% — без навесного оборудования, прицелов и приборов наблюдения, отсутствовала крыша моторного трансмиссионного отделения, разобрана ходовая часть и многое другое.

Главная сложность восстановления заключалась в том, что «Объект-781» был создан не только на базе танка Т-72Б, но и боевой машины пехоты ЧТЗ, доступ к чертежам которой был засекречен.

Восстанавливать машину пришлось по старым фотографиям. Предполагается, что Т-72Б восстановят в начале следующего года и передадут в музей бронетанковой техники.