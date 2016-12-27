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Рябов о погоде: немного подморозит, а на Новый год снова оттепель
28.12.2016 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси до конца недели: в ближайшие дни немного похолодает, а на Новый год – опять оттепель, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Sputnik Михаил Фомичев
Накануне в республику
"Подул северный ветер, и слегка подморозило. Но похолодание получится кратковременным. С ростом атмосферного давления погода улучшится: ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится: ночью – –2…8°С, при прояснениях до –10°С, максимальная днем от 0 до –5°С", – сказал Рябов.
По его словам к Новому году в страну снова начнет поступать воздух с запада.
"В Беларусь устремятся опять теплые и влажные воздушные массы, установится совсем не зимний характер погоды – на Новый год сырая, оттепельная погода", – сказал синоптик.
Так, в субботу 31 декабря ожидается мокрый снег и дождь, слабый туман, по Витебской области усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от –5 до +1°С, днем – –2..+4°С.
По информации Рябова, 1 января пройдут кратковременные осадки, ночью термометры покажут от –4 по югу до +2°С по северу страны, днем – –1..+5°С.
"А вот на Рождество, по предварительному прогнозу, установится по-настоящему зимняя с морозами погода, которую будет определять область высокого атмосферного давления, сформированная в холодном арктическом воздухе", – отметил синоптик.
Специалист уточнил, что 7 января небольшой снег ожидается лишь в Гомельской области небольшой, ночью температура составит –15..20°С, днем от –11 до –16°С.
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Синоптики обещают, что морозы вернутся в Беларусь только к православному Рождеству.
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