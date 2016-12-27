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Последствия циклона Barbara в Минске

28.12.2016 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня к вечеру в Минске ожидается усиление ветра, городское управление МЧС рекомендует гражданам не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Последствия циклона Barbara в Минске
© Sputnik Михаил Фомичев
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Чтобы уточнить подробности происшествий, ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев связались с официальным представителем Минского городского управления МЧС Александром Попко. Он сообщил, что в течение минувшей ночи упавшими деревьями в Минске были повреждены не только автомобили, но и балкон жилого дома.

"Во дворе дома по проспекту Пушкина дерево упало сразу на четыре автомобиля. Чуть позже дерево упало на балкон первого этажа жилого дома по улице Корженевского, в результате было повреждено остекление балкона. И еще одно дерево упало во дворе дома по улице Казинца, там тоже повреждены четыре автомобиля", — сообщил Александр Попко в эфире радио Sputnik.

Во всех случаях работникам МЧС приходилось распиливать деревья, пострадавших в результате происшествий нет.

Пресс-секретарь Минского городского управления МЧС предупредил о том, что к вечеру в Минске ожидается усиление ветра и ситуация может повториться.  Александр Попко также пожелал слушателям радио Sputnik Беларусь безопасного проведения предстоящих новогодних праздников.

Полную версию беседы с официальным представителем Минского городского управления МЧС Александром Попко о происшествиях в столице слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Циклон Барбара принес на большую часть Беларуси шквалистый ветер порывами до 15−20 метров в секунду, в столице объявлен оранжевый уровень опасности.

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