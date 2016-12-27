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На трассе М1 микроавтобус Iveco вылетел в кювет и опрокинулся

28.12.2016 11:29 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 27 декабря, около 06.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 43-летний водитель Iveco, житель Барановичей, ехал по трассе М1 в направлении Минска. На 248-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения и, чтобы избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, принял влево, после чего, не справившись с управлением, допустил вылет автомобиля в левый кювет. В кювете микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации ГАИ региона, водитель пытался избежать попутного столкновения, но не справился с управлением.

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