Авария произошла 27 декабря, около 06.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 43-летний водитель Iveco, житель Барановичей, ехал по трассе М1 в направлении Минска. На 248-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения и, чтобы избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, принял влево, после чего, не справившись с управлением, допустил вылет автомобиля в левый кювет. В кювете микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.







