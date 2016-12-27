Экс-глава благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» педофил Вячеслав Давыдович приговорен всего к 5 годам лишения свободы.

Такое решение 28 декабря вынесла судебная коллегия Минского городского суда по уголовному делу Давыдовича, пишет TUT.BY .

Рассмотрение уголовного дела Давыдовича началось в сентябре, он обвинялся по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Давыдовича признали виновным «в иных действиях сексуального характера, совершенных с лицом, достигшим 17-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста» и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

По совокупности преступлений Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы, он лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С него также будут взысканы 123,508 рублей дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.

На данный момент Давыдович уже отбывает наказание за совершение экономического преступления (в феврале 2014-го суд приговорил его к 4 годам лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере).

Уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, первоначально было возбуждено против Давыдовича 25 июля 2014-го. Но зимой того же года из-за отсутствия доказательств Следственный комитет прекратил производство: пострадавшие не хотели рассказывать о случившемся. Возобновлено дело было только летом 2015-го.

Известно, что жертвами преступлений в период с апреля 2010 по ноябрь 2012 года стали воспитанники детских домов.

По словам начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Василия Лосича, мальчики из детских домов выросли и создали свои семьи, и многим из них не хотелось вспоминать о прошлом и выносить это на общее обозрение.