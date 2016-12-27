Валютные облигации ООО «Фабрика Ромакс» (более известна по сети дискаунтеров «Остров чистоты») были проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже полностью всего за три торговых дня. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил организатор выпуска облигаций — компания «ВестБизнесГруп».

Напомним, что 20 декабря 2016 года «Фабрика Ромакс» объявила о начале обращения дебютного выпуска облигаций, номинированного в долларах США. Компания планировала разместить на бирже 1000 ценных бумаг номинальной стоимостью 453 доллара США каждая. Доходность — 10,5% годовых.

Компания «Фабрика Ромакс» занимается производством пластмассовых изделий для упаковки товаров, выпуском мыла, моющих и чистящих средств, а также производством парфюмерии и косметики. ООО «Фабрика Ромакс» входит в группу компаний «Ромакс». В нее также входят импортер парфюмерии, косметики и средств бытовой химии ООО «Торговая компания «Ромакс», ООО «ЗападХимТорг», которое более известно как сеть дискаунтеров «Остров чистоты», а также транспортная компания — филиал № 1 ООО «Производственная компания «Ромакс».

В итоге за 31 сделку весь выпуск облигаций был распродан. Получается, что в одни руки ушли примерно по 32 бумаги (14,5 тысячи долларов). Сколько среди владельцев облигаций физических и юридических лиц, не сообщается. Отмечается лишь, что спрос был намного выше, чем объем выпуска, поэтому облигации купили не все желающие.

Облигации будут в обращении до 19 декабря 2017 года. Каждый инвестор может предъявить ценные бумаги к погашению через полгода после выхода их в обращение.

Кстати, в этом году одна белорусская компания уже выпускала свои облигации: в августе компания «Элема» хотела занять у белорусов 500 тысяч рублей под 18% годовых.

В прошлом году практически одновременно три крупные частные компании предложили свои облигации населению. Первым это сделал «Евроторг» (владелец сети «Евроопт»), потом компания «Юнифуд» (торговая марка «АЛМИ»). Последним свои ценные бумаги предложил населению один из крупных застройщиков СООО «Сигмаполюс» (застройщик многофункционального комплекса «Титан» на проспекте Дзержинского в Минске).