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Валютные облигации от производителя косметики под 10,5% годовых разобрали за три дня
Валютные облигации ООО «Фабрика Ромакс» (более известна по сети дискаунтеров «Остров чистоты») были проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже полностью всего за три торговых дня. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил организатор выпуска облигаций — компания «ВестБизнесГруп».
Напомним, что 20 декабря 2016 года «Фабрика Ромакс»
В итоге за 31 сделку весь выпуск облигаций был распродан. Получается, что в одни руки ушли примерно по 32 бумаги (14,5 тысячи долларов). Сколько среди владельцев облигаций физических и юридических лиц, не сообщается. Отмечается лишь, что спрос был намного выше, чем объем выпуска, поэтому облигации купили не все желающие.
Облигации будут в обращении до 19 декабря 2017 года. Каждый инвестор может предъявить ценные бумаги к погашению через полгода после выхода их в обращение.
Кстати, в этом году одна белорусская компания уже выпускала свои облигации: в августе компания «Элема»
В прошлом году практически одновременно три крупные частные компании предложили свои облигации населению. Первым это
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По информации эмитента ценных бумаг, всего было 31 сделка, то есть в одни руки ушли облигации примерно на 14,5 тысячи долларов.
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