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Беларусь и Китай создают венчурный фонд на 20 млн долларов

28.12.2016 11:18 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Китай создают венчурный фонд на 20 млн долларов

Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка".

Создание венчурного фонда предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписали сегодня в Минске  Госкомитет по науке и технологиям Беларуси, инвестиционная компания "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка", передает БЕЛТА.

Минимальный объем капвложений в фонд венчурных на первоначальном этапе составит 20 млн. Ожидается, что фонд заработает уже в 2017 году.

Основная задача фонда - содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.

 
Теги: Минск
 
 
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Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка".

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