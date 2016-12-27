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Отец поставил скрытую камеру у елки, чтобы заснять Санту

28.12.2016 12:04 — Разное | Tut.by  
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Живущий в Исландии поляк Михал Могила (Michal Mogila) разыграл свою дочь: показал ей Санта Клауса, попавшего на запись видеокамеры. Трогательное рождественское видео он опубликовал на YouTube.


Изображение: Michał Mogiła / youtube.com

«Так как моя 6-летняя дочь потеряла веру в существование Санта Клауса, я решил убедить ее, что Старый Бородатый Чувак реален, — написал он. — Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать запись».

Видео разбило все сомнения малышки: дедушка действительно подошел к елке и положил подарки и исчез, оставив облачко дыма.

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«Некоторые называют это троллингом, а я — магией праздников и продолжением детства», — написал автор видео. Правда, запись он сопроводил хештегом «папа-тролль».

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Видео разбило все сомнения малышки: дедушка действительно подошел к елке и положил подарки и исчез, оставив облачко дыма.

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